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CORPO DE BOMBEIROS

Resgate de mulher no Pantanal leva quase sete horas até chegada ao hospital

Moradora de uma comunidade ribeirinha na região de São Francisco, nas proximidades do Paraguai Mirim, em Corumbá, mulher fois resgatada de lancha pelo Bombeiros.

Redação O Pantaneiro

Publicado em 01/11/2026 às 11:26

Atualizado em 01/11/2026 às 11:29

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Corpo de Bombeiros

Uma operação de resgate realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar na sexta-feira exigiu quase sete horas de deslocamento fluvial para socorrer uma mulher de 30 anos, moradora de uma comunidade ribeirinha na região de São Francisco, nas proximidades do Paraguai Mirim, em Corumbá.

A moradora procurou ajuda após apresentar problemas de saúde e dificuldades para realizar atividades básicas, como caminhar e se alimentar. Diante da situação, uma equipe de busca e resgate do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3º GBM) foi mobilizada, utilizando uma lancha de resgate para chegar até a paciente.

Segundo informações dos bombeiros, a mulher relatava sintomas havia aproximadamente três dias, entre eles febre, dor de cabeça, dores na região lombar e nos membros inferiores, náuseas e dor de garganta.

Após chegar à comunidade, a equipe realizou a avaliação da paciente e os procedimentos necessários para o transporte fluvial até uma unidade de saúde.

Quase sete horas de operação

Um dos pontos que chama a atenção na ocorrência é o tempo necessário para realizar o resgate. Toda a operação, incluindo o deslocamento de ida e volta, durou aproximadamente sete horas, evidenciando as dificuldades enfrentadas pelas equipes de emergência para atender moradores de regiões isoladas do Pantanal.

Em localidades onde o acesso terrestre é limitado ou inexistente, os rios se tornam praticamente a única alternativa para o deslocamento de equipes de socorro e pacientes.

A ocorrência demonstra os desafios enfrentados pelos profissionais do Corpo de Bombeiros, que precisam percorrer longas distâncias por vias fluviais para garantir atendimento a moradores que vivem em áreas afastadas dos centros urbanos.

O trabalho de resgate reforça a importância da presença das equipes de emergência nas comunidades pantaneiras, onde o tempo e as condições de deslocamento representam obstáculos adicionais no atendimento à população.

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