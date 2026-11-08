Corumbá e Ladários registram queda de árvores após chuva deste sábado

Queda de árvores em Corumbá / Divulgação

Após a chuva acompanhada de fortes ventos, que atingiu a região no começo da noite de ontem, sábado, o Corpo de Bombeiros Militar atendeu a nove ocorrências de queda de árvores em diferentes pontos de Corumbá e Ladário.

Na manhã deste domingo, as equipes já começaram a receber novos chamados relacionados à queda de árvores. A expectativa é de que esse número possa aumentar ao longo do dia, durante o serviço de prontidão deste domingo, conforme novas solicitações forem registradas.

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar seguem em atendimento, realizando os procedimentos necessários para a remoção das árvores e a desobstrução das vias, visando garantir a segurança da população e dos usuários das rodovias.

O Corpo de Bombeiros orienta que, em situações de risco envolvendo quedas de árvores, fios elétricos ou estruturas danificadas, a população mantenha distância do local e acione imediatamente a corporação pelo telefone 193.