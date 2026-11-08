Corumbá e Ladários registram queda de árvores após chuva deste sábado

VENTOS FORTES
Corpo de Bombeiros teve grande trabalho durante o final de semana
Queda de árvores em Corumbá / Divulgação
Após a chuva acompanhada de fortes ventos, que atingiu a região no começo da noite de ontem, sábado, o Corpo de Bombeiros Militar atendeu a nove ocorrências de queda de árvores em diferentes pontos de Corumbá e Ladário.
Na manhã deste domingo, as equipes já começaram a receber novos chamados relacionados à queda de árvores. A expectativa é de que esse número possa aumentar ao longo do dia, durante o serviço de prontidão deste domingo, conforme novas solicitações forem registradas.
As equipes do Corpo de Bombeiros Militar seguem em atendimento, realizando os procedimentos necessários para a remoção das árvores e a desobstrução das vias, visando garantir a segurança da população e dos usuários das rodovias.
O Corpo de Bombeiros orienta que, em situações de risco envolvendo quedas de árvores, fios elétricos ou estruturas danificadas, a população mantenha distância do local e acione imediatamente a corporação pelo telefone 193.
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