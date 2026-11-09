Acessibilidade

09 De Novembro De 2026 • 19:24

Buscar

Últimas notícias
X

CLIMA

Chuva e ventos provocam queda de árvores em Corumbá e Ladário

Ocorrências foram registradas em diferentes bairros; imóveis tiveram danos em telhados, estruturas e móveis

Redação O Pantaneiro

Publicado em 09/11/2026 às 17:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Corpo de Bombeiros atendeu diversas ocorrências após chuva em Corumbá e Ladário / Divulgação/3º GBM

A chuva acompanhada de ventos fortes que atingiu a região pantaneira na noite de sábado (07) provocou a queda de árvores em diferentes pontos de Corumbá e Ladário. Ao longo deste domingo (08), equipes do 3º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar) atenderam diversas ocorrências, incluindo situações em que árvores atingiram residências e causaram danos materiais.

Os chamados foram registrados nos bairros Universitário, Popular Nova, Alta Floresta, Guatós, Aeroporto e Loteamento Pantanal, além de ocorrências em Ladário.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na Rua Dom Pedro I, no bairro Popular Nova, em Corumbá, uma árvore caiu e obstruiu a passagem de veículos. A guarnição realizou o corte e a remoção dos galhos para liberar a via.

Em outros pontos, árvores atingiram imóveis residenciais, provocando danos principalmente em telhados, caibros e móveis. Os bombeiros fizeram os trabalhos de corte e retirada, eliminando situações de risco e restabelecendo a segurança nas áreas atendidas.

Orientação

O Corpo de Bombeiros orientou que, durante períodos de chuva e ventos fortes, a população evite permanecer próxima a árvores, galhos e estruturas que apresentem risco de queda. Em situações de emergência, o atendimento pode ser acionado pelo telefone 193.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

CORPO DE BOMBEIROS

Vítima fica desorientada após carro colidir contra árvore em Ladário

VENTOS FORTES

Corumbá e Ladários registram queda de árvores após chuva deste sábado

AFOGAMENTO

Corpo de adolescente desaparecido é encontrado no Rio Paraguai

Vítima estava a cinco metros de profundidade; buscas haviam começado no fim da tarde desta sexta-feira

SEGURANÇA NO CAMPO

Ação da PM Rural termina com dois presos e armas apreendidas em Corumbá

Publicidade

BR-262

Ponte sobre o Rio Paraguai terá nova interdição neste fim de semana

ÚLTIMAS

Mecânico conhecido em Anastácio, Paulo Cézar é encontrado sem vida

LUTO

Mecânico conhecido em Anastácio, Paulo Cézar é encontrado sem vida

Morador do bairro Serraria, em Aquidauana, Paulo Cézar trabalhava há nove anos na Roncão Pneus; ele era conhecido pela dedicação à profissão e pela clientela que conquistou ao longo dos anos
Rede Estadual de Ensino abre pré-matrículas para 2027 com 250 mil vagas

EDUCAÇÃO

Rede Estadual de Ensino abre pré-matrículas para 2027 com 250 mil vagas

Inscrições para novos alunos e transferências seguem até 06 de janeiro; oferta contempla os 79 municípios sul-mato-grossenses

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo