Chuva e ventos provocam queda de árvores em Corumbá e Ladário

Corpo de Bombeiros atendeu diversas ocorrências após chuva em Corumbá e Ladário / Divulgação/3º GBM

A chuva acompanhada de ventos fortes que atingiu a região pantaneira na noite de sábado (07) provocou a queda de árvores em diferentes pontos de Corumbá e Ladário. Ao longo deste domingo (08), equipes do 3º GBM (Grupamento de Bombeiros Militar) atenderam diversas ocorrências, incluindo situações em que árvores atingiram residências e causaram danos materiais.

Os chamados foram registrados nos bairros Universitário, Popular Nova, Alta Floresta, Guatós, Aeroporto e Loteamento Pantanal, além de ocorrências em Ladário.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na Rua Dom Pedro I, no bairro Popular Nova, em Corumbá, uma árvore caiu e obstruiu a passagem de veículos. A guarnição realizou o corte e a remoção dos galhos para liberar a via.

Em outros pontos, árvores atingiram imóveis residenciais, provocando danos principalmente em telhados, caibros e móveis. Os bombeiros fizeram os trabalhos de corte e retirada, eliminando situações de risco e restabelecendo a segurança nas áreas atendidas.

Orientação

O Corpo de Bombeiros orientou que, durante períodos de chuva e ventos fortes, a população evite permanecer próxima a árvores, galhos e estruturas que apresentem risco de queda. Em situações de emergência, o atendimento pode ser acionado pelo telefone 193.