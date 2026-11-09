Mecânico conhecido em Anastácio, Paulo Cézar é encontrado sem vida

Paulo Cézar de Souza tinha 57 anos / Arquivo pessoal

A morte de Paulo Cézar de Souza, de 57 anos, causou tristeza entre familiares, amigos, colegas de trabalho e clientes em Aquidauana e Anastácio. O mecânico foi encontrado sem vida no bairro Serraria, em Aquidauana, onde residia.

Paulo Cézar era funcionário da empresa Roncão Pneus, localizada em Anastácio, onde trabalhava havia nove anos. Especializado em serviços de balanceamento, principalmente de caminhonetes, construiu uma ampla clientela ao longo de sua trajetória profissional.

O mecânico era conhecido pelo trabalho que desenvolvia no setor automotivo, mantendo contato diário com motoristas e clientes que procuravam os serviços da oficina.

Paulo Cézar deixa quatro filhos, além de familiares, amigos e colegas que agora enfrentam a dor de sua partida.

Velório e sepultamento

O velório será realizado nesta segunda-feira (09), a partir das 19h, na Capela da Pax Universal, em Aquidauana.

O sepultamento está previsto para a manhã desta terça-feira (10), mas o horário e o local ainda não foram divulgados.

O Pantaneiro manifesta seus sentimentos aos familiares e amigos de Paulo Cézar, desejando conforto e serenidade neste momento de despedida.

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💛 A vida importa: procure ajuda

Momentos de tristeza profunda, angústia e sofrimento emocional não precisam ser enfrentados em silêncio. Buscar apoio é fundamental.

Se você está passando por dificuldades emocionais ou conhece alguém que precisa de acolhimento, saiba que existem serviços preparados para ajudar.

CVV – Centro de Valorização da Vida: ligue 188, gratuitamente, 24 horas por dia. O atendimento é sigiloso.

Também é possível procurar uma UBS (Unidade Básica de Saúde) ou um CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). Em situações de emergência, acione o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) pelo 192.

Você não está sozinho. Conversar pode fazer a diferença.

O Pantaneiro — Há 61 anos contando a sua história.