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CRA representa Aquidauana em conselho técnico do Estadual 2027

Reunião acontece na tarde desta segunda-feira, em Campo Grande; encontro vai discutir regulamento e calendário da competição

Redação O Pantaneiro

Publicado em 09/11/2026 às 09:13

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Reunião contará com representantes dos clubes que devem disputar a próxima edição da primeira divisão / Portal Esporte MS

O CRA (Clube de Regatas Aquidauana) participa, na tarde desta segunda-feira (09), do conselho técnico do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027. A reunião será realizada na sede da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, com representantes dos clubes que devem disputar a próxima edição da primeira divisão.

O encontro vai definir detalhes do regulamento e do calendário da competição, que, conforme a programação divulgada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), está prevista para ocorrer entre 09 de janeiro e 07 de março de 2027.

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A presença do Tricolor do Pantanal, presidido por Roberto Girotto, ganha importância para o futebol de Aquidauana após a desistência do Aquidauanense, que havia conquistado o acesso ao vencer a Série B estadual deste ano. Conforme noticiado por O Pantaneiro na semana passada, o presidente Edilson Fernandes Leite, o Xandico, confirmou que o clube não disputará a elite em 2027 por falta de recursos financeiros.

Com a saída do Azulão, o CRA permanece como representante do município na primeira divisão. O Tricolor do Pantanal foi vice-campeão da Série B em 2025, disputou a elite estadual neste ano e assegurou a permanência. A vaga deixada pelo Aquidauanense foi oferecida ao Comercial, de Campo Grande, terceiro colocado da Série B, que também foi convocado para o encontro desta segunda-feira.

Além do CRA e do Comercial, foram convocados Operário, Ivinhema, Pantanal, Dourados, Naviraiense, Corumbaense, Bataguassu e Misto. A participação dos clubes está condicionada à entrega da documentação obrigatória e dos laudos técnicos exigidos pela Federação, com prazo até 25 de novembro.

O conselho técnico marca o início da definição dos preparativos para a próxima temporada do futebol sul-mato-grossense. O regulamento e o calendário deverão orientar a organização dos clubes para a disputa do Estadual.

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