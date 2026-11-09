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EDUCAÇÃO

Rede Municipal abre confirmação de matrículas em Aquidauana

Confirmação para alunos que já estudam na Rede Municipal segue até 30 de novembro; novas matrículas começam em janeiro

Redação O Pantaneiro

Publicado em 09/11/2026 às 10:00

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Fachada da Semed de Aquidauana / Divulgação

O período de confirmação de matrículas para estudantes que já frequentam a Rede Municipal de Ensino de Aquidauana começa nesta segunda-feira (09) e segue até 30 de novembro de 2026. O procedimento deve ser realizado nas unidades escolares, conforme o horário de atendimento de cada uma.

O calendário contempla a Educação Infantil, o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, e a EJA (Educação de Jovens e Adultos), da 1ª à 4ª fase.

Para a Educação Infantil, as matrículas de alunos novos começam a partir de 14 de janeiro de 2027.

Já no Ensino Fundamental e na EJA, o cronograma também prevê um período específico, de 11 a 13 de janeiro de 2027, para matrículas de alunos aprovados após exame final e retidos. Para os demais alunos novos, o atendimento começa a partir de 14 de janeiro.

As unidades escolares atenderão das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Matrícula Digital

A confirmação e o acesso às informações também podem ser realizados pela plataforma Matrícula Digital, disponível no endereço: https://educacao.aquidauana.genesis.tec.br/matriculadigital/

A orientação é que pais e responsáveis fiquem atentos aos prazos para garantir a continuidade dos estudos e a vaga dos estudantes na Rede Municipal de Ensino.

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