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VIOLÊNCIA

Homem é preso após atirar contra parente em fazenda de Miranda

Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança ajudaram a esclarecer o caso. Uma arma de fogo calibre .22 foi apreendida durante as investigações.

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/11/2026 às 18:19

Atualizado em 08/11/2026 às 18:26

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Polícia Civil

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, suspeito de tentar matar um parente na madrugada deste domingo (8), em uma propriedade rural localizada no município de Miranda, em Mato Grosso do Sul. Conforme informações divulgadas pela 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana, o investigado teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima após uma discussão e agressões físicas.

De acordo com o relato policial, a vítima estava na propriedade a convite do próprio suspeito, com quem possui vínculo familiar, para realizar atividades de trabalho.

Durante a madrugada, ainda segundo a polícia, o trabalhador teria sido surpreendido enquanto dormia, sendo agredido fisicamente pelo investigado. A esposa do suspeito também teria participado do episódio, proferindo ofensas verbais contra a vítima.

Na sequência, conforme a investigação, o homem teria se armado e efetuado um disparo contra o parente.

Para escapar da situação, a vítima fugiu pela vegetação da propriedade e utilizou uma caminhonete da empresa para procurar ajuda diretamente na delegacia.

Câmeras de segurança ajudaram a esclarecer o caso

Um dos pontos que chamaram a atenção dos investigadores foi a versão inicialmente apresentada pelo suspeito.

Segundo a Polícia Civil, o homem teria negado conhecer a vítima e alegado que a caminhonete utilizada na fuga havia sido furtada.

Diante das informações contraditórias, equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana realizaram diligências na propriedade rural.

Durante os levantamentos, os policiais analisaram imagens do sistema de monitoramento da fazenda que, conforme a corporação, contrariaram a versão apresentada pelo investigado e forneceram elementos sobre a dinâmica da ocorrência.

Arma foi encontrada escondida na vegetação

Ainda segundo a Polícia Civil, após ser confrontado com as imagens, o suspeito teria admitido a autoria do disparo e indicado aos investigadores o local onde havia escondido a arma.

Durante as buscas, os policiais localizaram e apreenderam uma garrucha calibre .22, apontada pela investigação como a arma utilizada no episódio.

O homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e permaneceu à disposição da Justiça, conforme as informações policiais divulgadas até o momento.

A investigação deverá esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido, incluindo a motivação das agressões e a eventual participação de outras pessoas.

O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil. A prisão em flagrante não representa condenação, e o investigado tem direito à ampla defesa e ao contraditório.

 

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