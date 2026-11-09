Anastácio terá exames gratuitos de mamografia em unidade móvel

Unidade Móvel do Hospital de Amor estará em Anastácio / Divulgação

A Unidade Móvel do Hospital de Amor estará em Anastácio entre os dias 24 e 26 de novembro para oferecer exames gratuitos de mamografia. Os atendimentos serão realizados das 08h às 12h e das 13h às 17h.

A ação é destinada a mulheres de 40 a 49 anos, que podem realizar o exame com intervalo de um ano, e de 50 a 74 anos, com intervalo de dois anos.

Para fazer a mamografia, é necessário apresentar original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

Devido ao número limitado de vagas, os atendimentos serão destinados às pacientes que já possuem cadastro no Sisreg (Sistema de Regulação). Os agendamentos serão realizados conforme a disponibilidade do sistema, e as mulheres selecionadas receberão uma ligação telefônica com as informações sobre o atendimento.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99286-6204.

De acordo com a administração municipal, a presença da unidade móvel busca facilitar o acesso à mamografia, exame importante para a detecção precoce do câncer de mama.

A ação é realizada pelo Sicredi Centro-Sul MS/BA e pelo Instituto de Prevenção de Dourados (Hospital de Amor), com apoio da Prefeitura de Anastácio, da Secretaria Municipal de Saúde e do Sindicato Rural de Anastácio.