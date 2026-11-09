Aquidauana amanhece com céu claro e clima ameno nesta segunda

METEOROLOGIA
Temperaturas sobem mais ao longo do dia; não há expectativa de chuva
Amanhecer desta segunda-feira em Aquidauana / O Pantaneiro
Aquidauana amanheceu com céu claro e clima mais ameno, mas a tendência é que as temperaturas subam ao longo desta segunda-feira (09). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros registram mínima de 18°C e máxima de 33°C.
A semana começa com predomínio de sol em Aquidauana e região. A nebulosidade pode aumentar em determinados momentos, principalmente à noite, mas não há expectativa de chuva. A umidade relativa do ar oscila entre os índices de 44% e 70%.
Segundo o Climatempo, os ventos sopram de sul-sudeste a oito quilômetros por hora, em média, com rajadas que podem chegar a 36 quilômetros por hora.
O sol nasceu às 04h57 e deve se pôr às 17h56. A lua está na fase nova.
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