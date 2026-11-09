Aquidauana amanhece com céu claro e clima ameno nesta segunda

Amanhecer desta segunda-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu com céu claro e clima mais ameno, mas a tendência é que as temperaturas subam ao longo desta segunda-feira (09). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros registram mínima de 18°C e máxima de 33°C.

A semana começa com predomínio de sol em Aquidauana e região. A nebulosidade pode aumentar em determinados momentos, principalmente à noite, mas não há expectativa de chuva. A umidade relativa do ar oscila entre os índices de 44% e 70%.

Segundo o Climatempo, os ventos sopram de sul-sudeste a oito quilômetros por hora, em média, com rajadas que podem chegar a 36 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 04h57 e deve se pôr às 17h56. A lua está na fase nova.