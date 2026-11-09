Acessibilidade

11 De Novembro De 2026 • 07:55

Buscar

Últimas notícias
X

METEOROLOGIA

Aquidauana amanhece com céu claro e clima ameno nesta segunda

Temperaturas sobem mais ao longo do dia; não há expectativa de chuva

Redação O Pantaneiro

Publicado em 09/11/2026 às 07:22

Atualizado em 09/11/2026 às 07:33

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Amanhecer desta segunda-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu com céu claro e clima mais ameno, mas a tendência é que as temperaturas subam ao longo desta segunda-feira (09). De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros registram mínima de 18°C e máxima de 33°C.

A semana começa com predomínio de sol em Aquidauana e região. A nebulosidade pode aumentar em determinados momentos, principalmente à noite, mas não há expectativa de chuva. A umidade relativa do ar oscila entre os índices de 44% e 70%.

Segundo o Climatempo, os ventos sopram de sul-sudeste a oito quilômetros por hora, em média, com rajadas que podem chegar a 36 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 04h57 e deve se pôr às 17h56. A lua está na fase nova.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

OPORTUNIDADES

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 16 vagas de emprego nesta quarta

METEOROLOGIA

Sensação térmica pode chegar a 42°C nesta quarta-feira em Aquidauana

OBGEO 2026

Alunos da Dóris conquistam nove medalhas em competição científica

Estudantes da escola estadual conquistaram duas medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze; projetos utilizaram mapas digitais e inteligência artificial para propor soluções a desafios de Aquidauana

VÁRIAS INFRAÇÕES

Caso de moto em alta velocidade na Pantaneta envolve uma adolescente

Publicidade

FUTEBOL

CRA representa Aquidauana e estreia em casa no Campeonato Estadual 2027

ÚLTIMAS

Polícia Civil identifica adolescente de MS ligado a planos extremistas na internet

CAPITAL

Polícia Civil identifica adolescente de MS ligado a planos extremistas na internet

Jovem foi localizado em Campo Grande após investigação sobre atividades preparatórias para possíveis atos violentos no interior; equipamentos eletrônicos foram apreendidos e passarão por perícia
Bonito está entre as cinco cidades de MS com melhor índice na LGPD

PROTEÇÃO DE DADOS

Bonito está entre as cinco cidades de MS com melhor índice na LGPD

Município alcançou 61,3% de maturidade em diagnóstico do Tribunal de Contas; capacitação reuniu integrantes do comitê responsável pela implementação da legislação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo