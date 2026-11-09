Rede Estadual de Ensino abre pré-matrículas para 2027 com 250 mil vagas

Governador Eduardo Riedel fala sobre prioridades da Rede Estadual em coletiva de imprensa / Saul Schramm/Secom-MS

A Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul disponibiliza 250 mil vagas para o ano letivo de 2027, distribuídas em 478 unidades escolares nos 79 municípios. A oferta inclui ampliação do ensino em tempo integral, educação profissional e oportunidades em diferentes etapas da formação escolar. O período de pré-matrícula para novos estudantes e transferências começou nesta segunda-feira (09).

O ensino em tempo integral estará disponível em 215 escolas, com 36 mil vagas para o Ensino Fundamental e 21,8 mil para o Ensino Médio. Já a educação profissional contará com 65 mil vagas em 320 escolas estaduais. As duas modalidades estão presentes em todos os municípios sul-mato-grossenses.

Durante o lançamento da Pré-Matrícula Digital, o governador Eduardo Riedel (PP) destacou a importância de aproximar a formação escolar das oportunidades profissionais.

“Um aluno que está no Ensino Médio sai para o mercado de trabalho com uma formação profissional e ainda tem a oportunidade de, fora da escola, fazer mais um ano e se formar em curso superior”, afirmou.

Sobre o ensino integral, Riedel explicou que a expansão será gradual, respeitando a realidade dos estudantes e a permanência deles na escola.

“Obrigar hoje 100% da Rede Estadual a ir para uma escola em tempo integral vai aumentar a evasão”, declarou.

Vagas e etapas de ensino

A distribuição também contempla diferentes etapas do Ensino Fundamental. São mais de 13 mil vagas para os anos iniciais, do 1º ao 5º ano, e outras 93,6 mil para os anos finais, do 6º ao 9º ano.

Segundo o secretário estadual de Educação, Hélio Daher, a ampliação da oferta nos primeiros anos busca fortalecer a cooperação entre estado e municípios, permitindo que as prefeituras reorganizem suas redes para ampliar o atendimento à Educação Infantil.

Secretário Hélio Daher apresenta dados sobre vagas para 2027 (Foto: Saul Schramm/Secom-MS)

Como fazer a pré-matrícula

As solicitações de ingresso na Rede Estadual e de transferência entre unidades podem ser feitas até 06 de janeiro de 2027, pelo portal Matrícula Digital.

Para os estudantes que já fazem parte da rede, a renovação das matrículas começou em 03 de novembro e segue até 18 de dezembro. Pais ou responsáveis devem confirmar a permanência do aluno na unidade em que ele estuda.

Em caso de dúvidas, o atendimento está disponível pelos telefones 0800-647-0028, para ligações de telefone fixo, e 3314-1212, para chamadas de celular. Também é possível procurar a unidade escolar estadual mais próxima.

Investimentos

A preparação para 2027 inclui melhorias na infraestrutura, materiais didáticos e alimentação escolar. Conforme o Governo do Estado, mais de 270 escolas já passaram por reformas. A previsão é oferecer aproximadamente 250 mil refeições por dia, totalizando 55 milhões ao longo do ano, além de distribuir cerca de 920 mil unidades de materiais didáticos.