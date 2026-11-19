LUTO
Dona Valdelice era mãe de Indalécio e Iramar Ferreira dos Reis, servidores da Câmara de Aquidauana; velório acontece na Capela da Pax Universal
Dona Valdelice Ferreira dos Reis tinha 93 anos / Reprodução/Redes sociais da Câmara de Aquidauana
Valdelice Ferreira dos Reis morreu na manhã desta quinta-feira (19), aos 93 anos, no Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana. Ela era mãe dos servidores da Câmara Municipal Indalécio e Iramar Ferreira dos Reis. A informação foi divulgada pela própria Casa de Leis, através de nota de pesar.
Dona Valdelice deixa os filhos, quatro netos, bisnetos, amigos e integrantes da comunidade católica, que lamentam sua morte.
Na nota de pesar, a Câmara Municipal de Aquidauana manifestou solidariedade aos servidores, familiares e amigos, desejando força e conforto a todos neste momento de despedida.
O velório começou às 11h na Capela da Pax Universal de Aquidauana, no bairro Alto. O sepultamento está previsto para as 17h desta quinta-feira.
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