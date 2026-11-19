Acidente ocorreu no bairro Alto, nas proximidades da IvrNet / Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar

Um jovem identificado pelas iniciais L.A.M., 20 anos, conduzia o veículo Toyota/Corolla envolvido no acidente ocorrido no fim da madrugada desta quinta-feira (19), na Rua Estevão Alves Corrêa, no bairro Alto, em Aquidauana. Conforme noticiado mais cedo pelo O Pantaneiro, o carro bateu em uma árvore na calçada, nas proximidades da IvrNet.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 04h35. No local, os militares encontraram o jovem ainda dentro do veículo, consciente e orientado, mas com pele fria, palidez e frequência cardíaca elevada.