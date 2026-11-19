COLISÃO COM ÁRVORE
Bombeiros precisaram utilizar técnicas específicas de extração para retirar a vítima do carro; acidente ocorreu no fim da madrugada desta quinta-feira
Acidente ocorreu no bairro Alto, nas proximidades da IvrNet / Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar
Um jovem identificado pelas iniciais L.A.M., 20 anos, conduzia o veículo Toyota/Corolla envolvido no acidente ocorrido no fim da madrugada desta quinta-feira (19), na Rua Estevão Alves Corrêa, no bairro Alto, em Aquidauana. Conforme noticiado mais cedo pelo O Pantaneiro, o carro bateu em uma árvore na calçada, nas proximidades da IvrNet.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada por volta das 04h35. No local, os militares encontraram o jovem ainda dentro do veículo, consciente e orientado, mas com pele fria, palidez e frequência cardíaca elevada.
A vítima também apresentava ferimento na face e relatava dores na coxa esquerda. Para retirá-la do automóvel, os bombeiros utilizaram técnicas específicas de extração e realizaram os atendimentos preliminares antes do transporte ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz.
O motorista ficou sob cuidados médicos no Pronto-Socorro da unidade. Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre seu estado de saúde ou as circunstâncias que levaram ao acidente.
EXERCÍCIO CONJUNTO PERSEU
Exército instala comando logístico em Aquidauana para Operação Perseu
Aquidauana recebe estrutura médica do Exército para Operação Perseu
General destaca integração de tropas no Exercício Conjunto Perseu
LUTO
Wagner Garcia Berça, de 44 anos, sofreu fraturas e perfuração pulmonar na colisão; militar estava internado desde a tarde deSTA quarta-feira
AGROCASTMS
No AgroCastMS, Lucas Gottardi apresenta os avanços dos programas que já beneficiaram milhares de moradores da zona rural de Mato Grosso do Sul
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS