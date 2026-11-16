Corpo de mulher desaparecida é encontrado no Rio Aquidauana

tia da pipoca

O corpo de Regiane da Silva Martins, de 48 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição às margens de um rio no município de Rochedo, a 83 quilômetros de Campo Grande. O caso teve uma reviravolta neste sábado (14), quando o marido da vítima, Jorge Ferreira de Oliveira, de 44 anos, foi preso e confessou o feminicídio.

A descoberta do corpo ocorreu por volta das 15h de sábado, após pessoas que estavam no local para tomar banho encontrarem o cadáver e acionarem as autoridades.

Conforme as informações da investigação, Regiane foi assassinada em Campo Grande. Depois do crime, Jorge colocou o corpo da companheira dentro de um veículo e o transportou até Rochedo, onde o abandonou às margens do rio.

O suspeito foi localizado e preso em sua residência, em Campo Grande, por uma equipe do Sefem (Setor Especializado em Feminicídio e Crimes Sexuais), da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Inicialmente, ele foi detido por ocultação de cadáver, mas acabou confessando ter matado a companheira durante os procedimentos policiais.

Regiane estava desaparecida desde a manhã de quarta-feira (11), quando saiu de casa, no bairro Taveirópolis, dizendo que iria à academia. Conhecida carinhosamente como "tia da pipoca", ela trabalhava como vendedora ambulante no Colégio Nova Geração.

A morte de Regiane representa mais um caso de violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul. Segundo os dados divulgados sobre a ocorrência, este é o 31º feminicídio registrado no Estado neste ano.

O caso reforça o alerta para a gravidade da violência doméstica e a importância de denunciar situações de ameaça e agressão contra mulheres.