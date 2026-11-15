VIOLÊNCIA
SAMU precisou socorrer vítima que alegou ter sido agredida por outra mulher neste domingo (15). Ela reclamava de dores no braço e foi encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana.
Hospital regional
Uma jovem de 22 anos recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) na madrugada deste domingo (15), após relatar ter sido agredida por outra mulher em um bar na região central de Anastácio (MS).
A ocorrência foi registrada por volta das 4h10, quando a equipe de socorristas foi acionada pela Central de Regulação para atender a vítima.
Durante o deslocamento, nas proximidades do endereço informado, os profissionais foram abordados pela própria jovem, que estava consciente e orientada.
Aos socorristas, ela relatou que estava em um estabelecimento comercial quando teria sido agredida por outra mulher.
Vítima apresentava dores no braço
Durante a avaliação inicial, a equipe identificou que a jovem se queixava de dores em um dos braços. Diante da situação, os profissionais realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e imobilizaram o membro afetado.
Após receber os primeiros cuidados, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.
Circunstâncias da agressão não foram esclarecidas
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que teria provocado o desentendimento, nem se a Polícia Militar foi acionada ou se houve registro de boletim de ocorrência.
Também não há informações sobre a identidade da mulher apontada pela vítima como autora da agressão ou sobre o estado de saúde atualizado da jovem.
COVARDIA EM ANASTÁCIO
Mulher teria pedido um picolé e simulado que iria pagar antes de pegar a pochete do trabalhador e fugir com o comparsa; caso reforça a importância da atenção à segurança dos trabalhadores ambulantes
JUSTIÇA
Ministro manteve a previsão de implantação da nova jornada em 16 de dezembro; julgamento definitivo ainda depende de definição de data pelo Supremo
LICITAÇÃO
Projeto inclui melhorias no terminal, construção de central de resíduos e adequações no poço; abertura das propostas está marcada para dezembro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS