Hospital regional

Uma jovem de 22 anos recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) na madrugada deste domingo (15), após relatar ter sido agredida por outra mulher em um bar na região central de Anastácio (MS).

A ocorrência foi registrada por volta das 4h10, quando a equipe de socorristas foi acionada pela Central de Regulação para atender a vítima.

Durante o deslocamento, nas proximidades do endereço informado, os profissionais foram abordados pela própria jovem, que estava consciente e orientada.

Aos socorristas, ela relatou que estava em um estabelecimento comercial quando teria sido agredida por outra mulher.

Vítima apresentava dores no braço

Durante a avaliação inicial, a equipe identificou que a jovem se queixava de dores em um dos braços. Diante da situação, os profissionais realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e imobilizaram o membro afetado.

Após receber os primeiros cuidados, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão.

Circunstâncias da agressão não foram esclarecidas

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o que teria provocado o desentendimento, nem se a Polícia Militar foi acionada ou se houve registro de boletim de ocorrência.

Também não há informações sobre a identidade da mulher apontada pela vítima como autora da agressão ou sobre o estado de saúde atualizado da jovem.