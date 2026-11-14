O professor Edson Campos Delgado, de 43 anos, condenado por feminicídio ocorrido em Anastácio / Reprodução/Redes sociais

O crime aconteceu em 06 de março deste ano. Inicialmente, Edson havia sido condenado a 30 anos e seis meses de reclusão pelo assassinato da esposa, além de seis meses de detenção por fraude processual. Com a análise do recurso apresentado pela 1ª Promotoria de Justiça de Anastácio, o tribunal reconheceu a necessidade de ampliar a punição diante das consequências permanentes provocadas pelo crime na vida da criança.

O professor Edson Campos Delgado, de 43 anos, condenado pelo feminicídio da esposa, Leise Aparecida Cruz, em Anastácio, teve a pena ampliada para 33 anos de prisão. Além disso, deverá pagar R$ 50 mil de indenização ao próprio filho, que ficou órfão de mãe aos três anos. A decisão foi mantida pela 1ª Câmara Criminal do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), após recurso do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), conforme divulgado nesta sexta-feira (13).

Conforme a decisão, a perda definitiva da convivência e dos cuidados maternos pode trazer impactos duradouros ao desenvolvimento emocional e social do menino. Esse entendimento foi considerado para elevar a pena em dois anos e seis meses, chegando a 33 anos de reclusão.

Indenização e perda do poder familiar

A decisão também estabeleceu o pagamento de R$ 50 mil como reparação mínima ao filho da vítima. O tribunal considerou a gravidade do feminicídio e os prejuízos causados à criança, que perdeu a mãe ainda na primeira infância.

Edson também perdeu o poder familiar em relação ao menino. A medida, entretanto, não extingue o vínculo de filiação nem os direitos sucessórios da criança, incluindo eventuais direitos previdenciários decorrentes do parentesco.

Leise Aparecida Cruz, de 40 anos, vítima do sexto feminicídio ocorrido neste ano em MS, em março (Foto: Reprodução)

Crime ocorreu em março

Leise Aparecida Cruz, de 40 anos, foi assassinada dentro da residência onde morava com Edson, na Rua Professora Cleusa Batista, em Anastácio. Conforme as investigações, ela morreu por asfixia. Inicialmente, o marido tentou atribuir a morte a um suposto mal-estar provocado pelo uso de um produto emagrecedor.

A investigação identificou inconsistências na versão apresentada pelo professor. Após a realização de exames periciais, que apontaram sinais de violência, ele confessou o feminicídio.

Além do assassinato, Edson foi condenado por fraude processual, por tentar alterar a percepção sobre as circunstâncias da morte da esposa. A pena de seis meses de detenção por esse crime foi mantida pela 1ª Câmara Criminal do TJMS.