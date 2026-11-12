Anastácio amplia orientações sobre câncer de próstata e saúde do homem

Campanha Novembro Azul está mobilizando unidades de saúde de Anastácio / Divulgação

A campanha Novembro Azul está mobilizando unidades de saúde de Anastácio com orientações sobre o câncer de próstata, a prevenção do câncer bucal e a importância de os homens manterem os cuidados com a própria saúde. As atividades já foram realizadas nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família) Maria Francisca, São Manoel e Umbelina, com participação do secretário municipal de Saúde, João Fernando Guessy Braga.

A mobilização ganha relevância diante dos números nacionais. De acordo com a estimativa mais recente do Inca (Instituto Nacional de Câncer), o Brasil deverá registrar 77.920 novos casos de câncer de próstata por ano entre 2026 e 2028. Trata-se do tipo cancerígeno mais incidente entre os homens brasileiros, quando desconsiderados os tumores de pele não melanoma.

Além das orientações sobre a doença, as ações desenvolvidas pela Prefeitura de Anastácio - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - procuram estimular os homens a procurar as unidades, esclarecer dúvidas e conversar com profissionais sobre prevenção, diagnóstico e acompanhamento médico. A inclusão da saúde bucal também amplia o alcance da campanha, que não se limita aos cuidados com a próstata.

Como surgiu o Novembro Azul

O movimento tem raízes na campanha australiana Movember, nome formado pela junção das palavras moustache (bigode) e November (novembro). A iniciativa ganhou força com a participação de homens que deixavam o bigode crescer para chamar a atenção para questões relacionadas à saúde masculina.

No Brasil, o Novembro Azul foi lançado em 2011 pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, inspirado tanto no movimento australiano quanto no Outubro Rosa. A organização já desenvolvia, desde 2008, a campanha “Um Toque, Um Drible”, voltada à conscientização sobre o câncer de próstata e à quebra de preconceitos que afastavam os homens dos serviços de saúde.

A semelhança com o Outubro Rosa está justamente na proposta de transformar um mês em período de mobilização, informação e incentivo ao cuidado. Enquanto a campanha de outubro chama a atenção para o câncer de mama e a saúde da mulher, o Novembro Azul começou com foco na próstata e, ao longo dos anos, ampliou sua abordagem para a saúde masculina de forma integral.