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PROJETO ADOTE UEMS

Feira de adoção garante novo lar para 14 cães e gatos em Anastácio

Ação realizada no último domingo reuniu pets à espera de uma família; iniciativa foi promovida pelo Projeto Adote UEMS, com apoio da Prefeitura de Anastácio

Redação O Pantaneiro

Publicado em 12/11/2026 às 08:25

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Quatorze animais ganharam um novo lar durante a feira de adoção realizada na Praça Garibaldi Medeiros / O Pantaneiro

Quatorze animais ganharam um novo lar durante a feira de adoção realizada no último domingo (08), na Praça Garibaldi Medeiros, em Anastácio. O resultado da iniciativa foi a adoção de seis cães e oito gatos - sendo quatro filhotes e quatro fêmeas adultas já castradas.

A ação foi promovida pelo Projeto Adote UEMS, da Unidade Universitária de Aquidauana da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), por meio do curso de Direito, com apoio da Prefeitura de Anastácio, através da Secretaria Municipal de Saúde. O Pantaneiro esteve presente e acompanhou a programação.

Mais do que aproximar animais disponíveis para adoção de possíveis tutores, iniciativas como essa ajudam a ampliar a conscientização sobre o abandono e a importância de oferecer condições adequadas aos bichinhos. A adoção responsável envolve compromisso com alimentação, vacinação, cuidados veterinários, segurança e atenção ao longo de toda a vida do animal.

A castração também tem papel importante nesse trabalho, pois ajuda a prevenir ninhadas não planejadas e contribui para o controle populacional. No caso da feira, quatro das gatas adotadas já estavam castradas.

A galeria completa de fotos do evento está disponível no Site O Pantaneiro.

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