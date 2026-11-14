AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO
Encontro contou com a presença da secretária Marlene Carlos; além da avaliação das atividades deste ano, novas ações foram discutidas
Reunião contou com a participação da secretária de Assistência Social de Anastácio, Marlene Carlos, e dos coordenadores dos projetos sociais desenvolvidos pela pasta / Divulgação
Os projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Anastácio foram tema de uma reunião realizada nesta semana. Participaram a titular da pasta, Marlene Carlos, e todos os coordenadores responsáveis pelas iniciativas.
O encontro começou com uma avaliação das atividades realizadas ao longo de 2026. Os participantes também compartilharam experiências, discutiram dificuldades enfrentadas no dia a dia e levantaram sugestões para melhorar o trabalho desenvolvido em cada projeto.
A reunião ainda abriu espaço para o planejamento das ações de 2027, com a definição de prioridades e a organização das próximas atividades da pasta. A proposta é fortalecer os serviços oferecidos à população, considerando as necessidades das famílias acompanhadas pela assistência social.
O trabalho da pasta tem como intuito garantir acolhimento, acompanhamento e oportunidades às pessoas em situação de vulnerabilidade social no município.
RECONHECIMENTO
Juiz Luciano Pedro Beladelli integra equipe responsável por projeto premiado em São Paulo; cerimônia amplia trajetória de reconhecimentos por iniciativas que aproximam o Judiciário da população
DESPEDIDA
Humberto Colombo Netto, conhecido como Suca, foi o único a fazer uso da palavra durante a despedida do filho. Davi estava a caminho de comprar um buquê para a namorada, que completará 15 anos no dia 21 de novembro.
Ação Cívico-Social
Ação Cívico-Social será realizada no dia 20 de novembro, das 8h às 16h, com consultas médicas, atendimento odontológico, serviços de documentação, oportunidades de emprego e atrações culturais.
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