Reunião contou com a participação da secretária de Assistência Social de Anastácio, Marlene Carlos, e dos coordenadores dos projetos sociais desenvolvidos pela pasta / Divulgação

Os projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Anastácio foram tema de uma reunião realizada nesta semana. Participaram a titular da pasta, Marlene Carlos, e todos os coordenadores responsáveis pelas iniciativas.

O encontro começou com uma avaliação das atividades realizadas ao longo de 2026. Os participantes também compartilharam experiências, discutiram dificuldades enfrentadas no dia a dia e levantaram sugestões para melhorar o trabalho desenvolvido em cada projeto.

A reunião ainda abriu espaço para o planejamento das ações de 2027, com a definição de prioridades e a organização das próximas atividades da pasta. A proposta é fortalecer os serviços oferecidos à população, considerando as necessidades das famílias acompanhadas pela assistência social.

O trabalho da pasta tem como intuito garantir acolhimento, acompanhamento e oportunidades às pessoas em situação de vulnerabilidade social no município.