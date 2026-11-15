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VIOLÊNCIA

Homem é agredido a pauladas no Cristo Rei em Anastácio

SAMU socorreu a vítima com ferimentos no rosto e no tórax, além de suspeita de fratura no braço. Homem apresentou baixa oxigenação e precisou receber suporte de oxigênio.

Redação O Pantaneiro

Publicado em 15/11/2026 às 09:59

Atualizado em 15/11/2026 às 10:01

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Samu em atendimento

Um homem de 39 anos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) na manhã de sexta-feira (13), após relatar ter sido agredido a pauladas no bairro Cristo Rei, em Anastácio (MS).

A ocorrência foi registrada por volta das 11h56, na Rua Ademir Alves Corrêa. Ao chegar ao endereço, a equipe de socorristas encontrou a vítima com diversos ferimentos pelo corpo e iniciou os procedimentos de avaliação e atendimento.

Durante a análise clínica, os profissionais identificaram um ferimento na região do supercílio esquerdo e lesões no tórax, com suspeita de comprometimento das costelas. O homem também apresentava dor e deformidade no antebraço direito, levantando a suspeita de fratura.

Homem precisou receber oxigênio durante atendimento
Além dos ferimentos, os socorristas constataram que a vítima apresentava baixa saturação de oxigênio no sangue, sendo necessária a administração de oxigênio suplementar.

A equipe realizou curativos, imobilizou o braço lesionado e adotou os procedimentos necessários para estabilizar o paciente.

Após os primeiros atendimentos, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, onde ficou sob avaliação da equipe médica.

Circunstâncias da agressão não foram esclarecidas
Segundo as informações do atendimento, o próprio homem relatou aos socorristas que havia sido atingido com um pedaço de madeira. No entanto, não foram divulgados detalhes sobre a motivação da agressão ou a possível identificação do responsável.

Até o momento, também não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima após a entrada no hospital.

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