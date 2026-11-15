Homem é agredido a pauladas no Cristo Rei em Anastácio

VIOLÊNCIA
SAMU socorreu a vítima com ferimentos no rosto e no tórax, além de suspeita de fratura no braço. Homem apresentou baixa oxigenação e precisou receber suporte de oxigênio.
Samu em atendimento
Um homem de 39 anos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) na manhã de sexta-feira (13), após relatar ter sido agredido a pauladas no bairro Cristo Rei, em Anastácio (MS).
A ocorrência foi registrada por volta das 11h56, na Rua Ademir Alves Corrêa. Ao chegar ao endereço, a equipe de socorristas encontrou a vítima com diversos ferimentos pelo corpo e iniciou os procedimentos de avaliação e atendimento.
Durante a análise clínica, os profissionais identificaram um ferimento na região do supercílio esquerdo e lesões no tórax, com suspeita de comprometimento das costelas. O homem também apresentava dor e deformidade no antebraço direito, levantando a suspeita de fratura.
Homem precisou receber oxigênio durante atendimento
Além dos ferimentos, os socorristas constataram que a vítima apresentava baixa saturação de oxigênio no sangue, sendo necessária a administração de oxigênio suplementar.
A equipe realizou curativos, imobilizou o braço lesionado e adotou os procedimentos necessários para estabilizar o paciente.
Após os primeiros atendimentos, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, onde ficou sob avaliação da equipe médica.
Circunstâncias da agressão não foram esclarecidas
Segundo as informações do atendimento, o próprio homem relatou aos socorristas que havia sido atingido com um pedaço de madeira. No entanto, não foram divulgados detalhes sobre a motivação da agressão ou a possível identificação do responsável.
Até o momento, também não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima após a entrada no hospital.
AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO
Encontro contou com a presença da secretária Marlene Carlos; além da avaliação das atividades deste ano, novas ações foram discutidas
EXPECTATIVA
Provas de Matemática e Ciências da Natureza serão aplicadas neste domingo (15). Com chuva desde o amanhecer, orientação é sair de casa com antecedência para evitar atrasos.
EDUCAÇÃO
São 90 questões de matemática e ciências; portões fecham 12h no horário do MS
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