A chikungunya continua sendo motivo de preocupação em Mato Grosso do Sul. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontam 32 mortes confirmadas pela doença em 2026, incluindo registros nos municípios de Bonito, Nioaque e Dois Irmãos do Buriti.

O levantamento estadual contabiliza 12.984 casos prováveis de chikungunya, dos quais 11.076 foram confirmados. Entre as vítimas fatais, 21 apresentavam comorbidades relatadas.

Os números chamam atenção para a necessidade de intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor tanto da chikungunya quanto da dengue.

Doenças preocupam na região

A situação merece atenção especial nos municípios de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bodoquena, Nioaque e Bonito, onde o trabalho preventivo depende da participação dos moradores e das equipes municipais de saúde.

A chikungunya pode provocar febre, dores intensas nas articulações, dor muscular, dor de cabeça e manchas pelo corpo. Em alguns pacientes, as dores articulares persistem por meses e comprometem atividades cotidianas.

A Secretaria Estadual de Saúde também registra 2.327 casos confirmados de dengue em 2026 e uma morte confirmada pela doença em Bonito.

Embora as duas enfermidades sejam transmitidas pelo mesmo mosquito, possuem características clínicas diferentes e exigem avaliação profissional.

Prevenção começa dentro de casa

A eliminação de recipientes que acumulam água continua sendo uma das principais medidas de prevenção. Calhas, caixas-d'água, pneus, vasos, garrafas e outros objetos expostos à chuva devem receber atenção constante.

O período chuvoso exige cuidados adicionais, já que pequenos depósitos de água podem favorecer a reprodução do mosquito.

Diante de sintomas suspeitos, a orientação é procurar uma unidade de saúde e evitar a automedicação, especialmente com anti-inflamatórios, até que a dengue seja descartada.

Desafio para os municípios

Além do trabalho dos agentes de endemias, o enfrentamento das doenças exige ações integradas de limpeza urbana, vigilância epidemiológica e conscientização.