FIQUE ATENTO
Apostas puderam ser feitas até as 22h de sábado
Agencia Brasil
A Mega-Sena sorteia neste domingo (15) prêmio estimado em R$ 27 milhões. As seis dezenas do concurso 3.086 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As apostas puderam ser feitas até as 22h (horário de Brasília) de sábado (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
No último concurso, foram sorteados os números 10 - 27 - 29 - 37 - 39 - 59 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.
Ação Cívico-Social
LOTERIAS
Bilhete de Taquarussu receberá R$ 37 mil; apostas de 11 municípios acertaram quatro dezenas
ACIDENTE GRAVE
Grave acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira; vítima sofreu ferimentos no rosto, fratura de dentes e traumatismo craniano
EDUCAÇÃO
Vinte iniciativas foram apresentadas em três categorias do Prêmio Professor com Excelência; primeiros colocados receberão um salário mínimo e certificado
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS