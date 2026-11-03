Mega da Virada pode pagar prêmio superior a R$ 1 bilhão

Apostas para a Mega da Virada já podem ser feitas / Tomaz Silva/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal anunciou que o prêmio da Mega da Virada 2026 deve superar R$ 1 bilhão. As apostas para o concurso especial 3.100 começaram nesta terça-feira (03) e poderão ser registradas até as 21h (de MS) de 31 de dezembro.

A estimativa pode ultrapassar o valor pago na edição anterior, que distribuiu R$ 1,09 bilhão e estabeleceu o recorde da modalidade. Na ocasião, seis apostas acertaram as seis dezenas - cada uma recebeu mais de R$ 181,8 milhões.

Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa. Também é possível participar por meio de bolões, modalidade que permite dividir o valor da aposta entre diferentes participantes.

Na Mega-Sena, os bolões podem ter de duas a 100 cotas, com até dez apostas por recibo. Quando o grupo registra mais de uma aposta, todas devem conter a mesma quantidade de números.

Por ser um concurso especial, a Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio principal é destinado aos apostadores que acertarem cinco números, conforme as regras de distribuição da premiação.