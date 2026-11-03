Operação Pré-Piracema aplica R$ 28 mil em multas na bacia do Paraguai

1º BPMA realiza Operação Pré-Piracema na bacia do Rio Paraguai / Divulgação

A Operação Pré-Piracema, realizada pelo 1º BPMA (Batalhão de Polícia Militar Ambiental), resultou, até o momento, na aplicação de R$ 28.450,00 em multas e na emissão de 13 autos de infração. O balanço parcial corresponde ao período entre 28 de outubro e 02 de novembro e reúne ações de fiscalização e orientação na bacia do Rio Paraguai.

Durante os seis dias, as equipes abordaram 570 pessoas, sendo 448 em ações terrestres e 122 nas fluviais. Foram realizados nove patrulhamentos - seis por terra e três pelos rios -, além da fiscalização de 93 veículos de passeio. A operação também alcançou o comércio de pescado, com sete estabelecimentos vistoriados para verificar a regularidade dos estoques e da documentação.

No trabalho de orientação, 122 pescadores receberam informações sobre a legislação ambiental e as regras do período de defeso. De acordo com o balanço, não houve apreensão de pescado, barcos, carretilhas ou molinetes, nem registro de prisões em flagrante. Também não foram contabilizadas apreensões de drogas.

Coordenada pelo 1º BPMA, com sede em Campo Grande, a operação segue até as 17h de quinta-feira (05) e abrange áreas dos biomas Pantanal e Cerrado. O trabalho é realizado pelas subunidades do batalhão, com patrulhamento terrestre e fluvial, abordagens e fiscalização de embarcações, acampamentos, ranchos e margens de rios.

Em Mato Grosso do Sul, o período de defeso da Piracema começou no último domingo (01º) no leito do Rio Paraná. Nos demais rios do Estado, incluindo o Rio Aquidauana, o início será na quinta-feira (05).