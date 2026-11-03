Acessibilidade

03 De Novembro De 2026 • 17:11

Buscar

Últimas notícias
X

BALANÇO PARCIAL

Operação Pré-Piracema aplica R$ 28 mil em multas na bacia do Paraguai

Balanço parcial aponta 13 autos de infração e 570 pessoas abordadas; fiscalização também vistoriou sete comércios de pescado

Redação O Pantaneiro

Publicado em 03/11/2026 às 16:05

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

1º BPMA realiza Operação Pré-Piracema na bacia do Rio Paraguai / Divulgação

A Operação Pré-Piracema, realizada pelo 1º BPMA (Batalhão de Polícia Militar Ambiental), resultou, até o momento, na aplicação de R$ 28.450,00 em multas e na emissão de 13 autos de infração. O balanço parcial corresponde ao período entre 28 de outubro e 02 de novembro e reúne ações de fiscalização e orientação na bacia do Rio Paraguai.

Durante os seis dias, as equipes abordaram 570 pessoas, sendo 448 em ações terrestres e 122 nas fluviais. Foram realizados nove patrulhamentos - seis por terra e três pelos rios -, além da fiscalização de 93 veículos de passeio. A operação também alcançou o comércio de pescado, com sete estabelecimentos vistoriados para verificar a regularidade dos estoques e da documentação.

No trabalho de orientação, 122 pescadores receberam informações sobre a legislação ambiental e as regras do período de defeso. De acordo com o balanço, não houve apreensão de pescado, barcos, carretilhas ou molinetes, nem registro de prisões em flagrante. Também não foram contabilizadas apreensões de drogas.

Coordenada pelo 1º BPMA, com sede em Campo Grande, a operação segue até as 17h de quinta-feira (05) e abrange áreas dos biomas Pantanal e Cerrado. O trabalho é realizado pelas subunidades do batalhão, com patrulhamento terrestre e fluvial, abordagens e fiscalização de embarcações, acampamentos, ranchos e margens de rios.

Em Mato Grosso do Sul, o período de defeso da Piracema começou no último domingo (01º) no leito do Rio Paraná. Nos demais rios do Estado, incluindo o Rio Aquidauana, o início será na quinta-feira (05).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Meio Ambiente

Operação Pré-Piracema reforça fiscalização nos rios de MS

MONITORAMENTO

Rios Dourados e Pardo sobem; Miranda recua, mas segue em alerta

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Fauna nas rodovias

Morre lobo-guará atropelado em trecho entre Aquidauana e Miranda

Publicidade

Meio Ambiente

Período de suspensão da queima controlada já está em vigor em MS

ÚLTIMAS

Após motorista sentir cheiro de queimado, carro é tomado pelas chamas

LADÁRIO

Após motorista sentir cheiro de queimado, carro é tomado pelas chamas

Bombeiros utilizaram cerca de 800 litros de água no combate ao fogo; não houve registro de feridos
Expogenética projeta mais de R$ 200 milhões em negócios em MS

AGRONEGÓCIO

Expogenética projeta mais de R$ 200 milhões em negócios em MS

Evento segue até 08 de novembro; programação reúne leilões, julgamentos, rodeio e rodada de negócios

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo