Acessibilidade

15 De Novembro De 2026 • 09:09

Buscar

Últimas notícias
X

MEMÓRIA

Aquidauana presta homenagem às vítimas do trânsito neste domingo e reforça mensagem pela vida

Celebração marcada para as 8h30, na Igreja Matriz, convida a comunidade a refletir sobre as perdas e as consequências dos acidentes.

Redação O Pantaneiro

Publicado em 15/11/2026 às 07:23

Atualizado em 15/11/2026 às 07:26

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Igreja Matriz de Aquidauana / O Pantaneiro

O Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito, lembrado neste domingo (15), ganha uma programação especial em Aquidauana. Uma missa foi marcada para as 8h30, na Igreja Matriz, em homenagem às pessoas que perderam a vida em acidentes e às famílias que convivem com as consequências dessas tragédias.

A iniciativa é do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), que convida a comunidade a participar do momento de reflexão.

Mais do que recordar números e ocorrências, a data busca dar visibilidade às histórias interrompidas, às pessoas que ficaram com sequelas e aos familiares que enfrentam a ausência de alguém querido.

A dor que permanece

Os impactos de um acidente de trânsito ultrapassam o momento da ocorrência. Em muitos casos, as consequências acompanham famílias durante anos, seja pela perda de um ente querido, pela necessidade de tratamentos prolongados ou pelas mudanças na rotina.

A realidade reforça a importância de discutir atitudes responsáveis ao volante, respeito aos limites de velocidade, uso dos equipamentos de segurança e atenção aos usuários mais vulneráveis das vias.

Responsabilidade compartilhada

Aquidauana e Anastácio possuem circulação diária de motociclistas, ciclistas, pedestres, veículos de passeio e caminhões. A proximidade com importantes rodovias também amplia a necessidade de conscientização sobre segurança viária.

A campanha divulgada pelo Demutran traz a mensagem: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

A homenagem deste domingo é uma oportunidade para transformar a memória das vítimas em compromisso coletivo com a prevenção.

A programação foi anunciada para as 8h30. A realização e eventuais manifestações durante a celebração deverão ser confirmadas pela equipe de reportagem após o evento.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

PREOCUPAÇÃO

Chikungunya já provocou 32 mortes em MS e acende alerta em municípios da região

METEOROLOGIA

Domingo amanhece com tempo fechado em Aquidauana e Anastácio

ESTRUTURA PRONTA

Exército instala comando logístico em Aquidauana para Operação Perseu

Operação do Exército mobilizará mil militares em Aquidauana e Anastácio

ESPORTE E NATUREZA

Pantanal Marathon volta a Aquidauana com percursos de 12, 21 e 42 km

Publicidade

RECURSOS FEDERAIS

Bairro da Exposição terá investimento de R$ 1,99 milhão em Aquidauana

ÚLTIMAS

Antecipação do 13º salário coloca mais de R$ 2,1 milhões em circulação em Bonito

ECONOMIA

Antecipação do 13º salário coloca mais de R$ 2,1 milhões em circulação em Bonito

Pagamento de 40% do benefício aos servidores municipais foi realizado na sexta-feira e pode contribuir para aquecer o comércio e o setor de serviços.
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 27 milhões neste domingo

FIQUE ATENTO

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 27 milhões neste domingo

Apostas puderam ser feitas até as 22h de sábado

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo