Aquidauana presta homenagem às vítimas do trânsito neste domingo e reforça mensagem pela vida

Igreja Matriz de Aquidauana / O Pantaneiro

O Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito, lembrado neste domingo (15), ganha uma programação especial em Aquidauana. Uma missa foi marcada para as 8h30, na Igreja Matriz, em homenagem às pessoas que perderam a vida em acidentes e às famílias que convivem com as consequências dessas tragédias.

A iniciativa é do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), que convida a comunidade a participar do momento de reflexão.

Mais do que recordar números e ocorrências, a data busca dar visibilidade às histórias interrompidas, às pessoas que ficaram com sequelas e aos familiares que enfrentam a ausência de alguém querido.

A dor que permanece

Os impactos de um acidente de trânsito ultrapassam o momento da ocorrência. Em muitos casos, as consequências acompanham famílias durante anos, seja pela perda de um ente querido, pela necessidade de tratamentos prolongados ou pelas mudanças na rotina.

A realidade reforça a importância de discutir atitudes responsáveis ao volante, respeito aos limites de velocidade, uso dos equipamentos de segurança e atenção aos usuários mais vulneráveis das vias.

Responsabilidade compartilhada

Aquidauana e Anastácio possuem circulação diária de motociclistas, ciclistas, pedestres, veículos de passeio e caminhões. A proximidade com importantes rodovias também amplia a necessidade de conscientização sobre segurança viária.

A campanha divulgada pelo Demutran traz a mensagem: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

A homenagem deste domingo é uma oportunidade para transformar a memória das vítimas em compromisso coletivo com a prevenção.

A programação foi anunciada para as 8h30. A realização e eventuais manifestações durante a celebração deverão ser confirmadas pela equipe de reportagem após o evento.