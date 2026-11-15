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METEOROLOGIA

Domingo amanhece com tempo fechado em Aquidauana e Anastácio

Muitas nuvens e ventos fortes predominam na regiao.

Redação O Pantaneiro

Publicado em 15/11/2026 às 06:30

Atualizado em 15/11/2026 às 06:47

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O domingo, 15 de novembro, amanheceu fechado em Aquidauana e Ansatácio com muitas nuvens e ventos fortes. A sensação de calor porém deverá predominar ao longo do dia. A previsão indica temperaturas que podem chegar aos 32°C, mantendo o clima quente característico da região.

Apesar da expectativa de um dia predominantemente quente, a possibilidade de chuva merece atenção. As previsões meteorológicas apresentam diferenças quanto à probabilidade de precipitação, indicando que podem ocorrer pancadas isoladas em alguns períodos.

A orientação é para que os moradores aproveitem o domingo com alguns cuidados, principalmente em relação à exposição prolongada ao sol e à hidratação.

Quem pretende realizar atividades ao ar livre deve acompanhar as atualizações da previsão do tempo, já que as condições meteorológicas podem sofrer alterações.

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