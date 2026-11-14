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APREENDIDO PELA PM

Após falhar ao tentar furtar HB20, adolescente leva moto em Aquidauana

Menor utilizou uma chave improvisada com cabo de colher para violar ignições; ele acabou apreendido por policiais militares do Getam

Redação O Pantaneiro

Publicado em 14/11/2026 às 07:50

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Para violar as ignições dos veículos, adolescente utilizou uma chave improvisada / Divulgação/PMMS

Um adolescente foi apreendido pela PM (Polícia Militar) na noite desta sexta-feira (13), no bairro Alto, em Aquidauana, após tentar furtar um carro Hyundai/HB20 e acabar levando uma motocicleta Honda/Fan, de cor roxa. Para violar as ignições dos veículos, ele utilizou uma chave improvisada, confeccionada com o cabo de uma colher.

A ocorrência foi registrada por volta das 23h50, na esquina das ruas Delfino Alves Corrêa e dos Ferroviários, após uma equipe do Getam (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas) ser acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar). Uma testemunha percebeu o momento em que o adolescente levava a motocicleta e conseguiu contê-lo até a chegada dos agentes de segurança.

Durante a abordagem, conforme o registro policial, o adolescente relatou que sua intenção inicial era furtar um Hyundai/HB20. Como não conseguiu levar o automóvel, passou a agir sobre uma motocicleta estacionada nas proximidades de uma conveniência e tabacaria.

A ação teria sido registrada por câmeras de segurança de uma residência próxima. As imagens poderão auxiliar na investigação do caso.

Outro detalhe observado pelos policiais foi a presença de outras motocicletas estacionadas nas imediações com os miolos de ignição danificados, o que levantou a suspeita de que também tenham sido alvo de tentativas de furto.

Queda durante a fuga danificou motocicleta

Ainda segundo a ocorrência, durante a fuga, o adolescente caiu com a Honda/Fan, provocando a quebra da manete esquerda. O sistema de ignição também ficou danificado devido à tentativa de acionamento forçado com a chave improvisada.

Após a abordagem, o jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. A ação contou com apoio de uma equipe de Radiopatrulha de Anastácio. Segundo a Polícia Militar, foi necessário utilizar algemas diante do risco de fuga.

Por se tratar de um adolescente, o Conselho Tutelar de Aquidauana também foi acionado. Uma conselheira de plantão compareceu ao local para acompanhar a ocorrência.

A motocicleta recuperada foi apresentada na delegacia para os procedimentos legais. Agora, a Polícia Civil fica responsável pela apuração das circunstâncias e pelas providências cabíveis.

Alerta aos proprietários

A ocorrência chama a atenção para a vulnerabilidade de veículos estacionados em vias públicas, especialmente durante a noite. A localização de outras motocicletas com sinais de violação nas ignições também reforça o alerta aos proprietários.

Entre as medidas preventivas estão o uso de travas adicionais e alarmes, além da preferência por locais iluminados e, sempre que possível, monitorados.

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