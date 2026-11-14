RECURSOS FEDERAIS
Verba de emenda do senador Nelsinho Trad foi liberada nesta semana; ruas contempladas com pavimentação e cronograma das obras ainda não foram informados
Senador Nelsinho Trad em agenda com vereadores em seu gabinete, em Brasília / Divulgação
Aquidauana terá R$ 1,99 milhão em recursos federais para obras de pavimentação em diversas ruas do bairro da Exposição. O valor é proveniente de uma emenda individual do senador Nelsinho Trad (PSD) e foi liberado pelo Governo Federal nesta semana.
O parlamentar afirmou que a destinação atende a uma reivindicação da administração municipal e de moradores. Ao comentar a necessidade de melhorias, ele destacou o crescimento da região da Exposição.
“O bairro vem crescendo muito e, vendo a necessidade de melhorar a infraestrutura local, atendemos a reivindicação da administração municipal e da população do bairro”.
A região abriga o Parque de Exposições, onde são realizados eventos que movimentam a economia local, além de passar por expansão imobiliária. Apesar da liberação dos recursos, não foram divulgadas quais ruas serão contempladas nem a previsão para o início das obras.
Além de Aquidauana, a liberação anunciada inclui R$ 790.222,69 para Caarapó, destinados à compra de lousas digitais para a Rede Municipal de Ensino da cidade. O valor corresponde a parte de uma emenda de R$ 1 milhão apresentada pelo senador.
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