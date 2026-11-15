Antecipação do 13º salário coloca mais de R$ 2,1 milhões em circulação em Bonito

ECONOMIA
Pagamento de 40% do benefício aos servidores municipais foi realizado na sexta-feira e pode contribuir para aquecer o comércio e o setor de serviços.
Bonito MS
A economia de Bonito recebeu um reforço financeiro às vésperas do período de compras de fim de ano. A Prefeitura realizou, na sexta-feira (13), a antecipação de 40% do décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais, totalizando R$ 2.112.895,50.
O pagamento representa a disponibilização antecipada de recursos aos trabalhadores e pode contribuir para o movimento de lojas, supermercados, prestadores de serviços e outros estabelecimentos da cidade.
De acordo com a administração municipal, a parcela foi depositada sem descontos de Imposto de Renda e contribuição previdenciária nesta etapa.
Reflexos no comércio e nos serviços
Em uma cidade cuja economia possui forte ligação com o turismo, a circulação de recursos também pode beneficiar atividades que atendem tanto moradores quanto visitantes.
Entretanto, o valor anunciado corresponde ao pagamento realizado pela Prefeitura e não significa que todo o dinheiro será necessariamente gasto no comércio local.
Parte dos recursos pode ser destinada ao pagamento de dívidas, despesas familiares ou formação de reservas financeiras.
Planejamento financeiro
A antecipação do décimo terceiro também permite que servidores organizem despesas antes de dezembro, período tradicionalmente marcado por maior demanda de consumo.
A medida abre espaço para uma discussão mais ampla sobre o impacto da folha de pagamento municipal na economia das cidades do interior.
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TURISMO
Município foi escolhido como destino de visitação de participantes do 50º Instituto Rotary Brasil; expectativa é movimentar hotéis, restaurantes e atrativos turísticos
PREOCUPAÇÃO
Bonito, Nioaque e Dois Irmãos do Buriti aparecem entre as cidades com óbitos confirmados; Secretaria Estadual de Saúde reforça a necessidade de prevenção.
MEMÓRIA
Celebração marcada para as 8h30, na Igreja Matriz, convida a comunidade a refletir sobre as perdas e as consequências dos acidentes.
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