Antecipação do 13º salário coloca mais de R$ 2,1 milhões em circulação em Bonito

Bonito MS

A economia de Bonito recebeu um reforço financeiro às vésperas do período de compras de fim de ano. A Prefeitura realizou, na sexta-feira (13), a antecipação de 40% do décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais, totalizando R$ 2.112.895,50.

O pagamento representa a disponibilização antecipada de recursos aos trabalhadores e pode contribuir para o movimento de lojas, supermercados, prestadores de serviços e outros estabelecimentos da cidade.

De acordo com a administração municipal, a parcela foi depositada sem descontos de Imposto de Renda e contribuição previdenciária nesta etapa.

Reflexos no comércio e nos serviços

Em uma cidade cuja economia possui forte ligação com o turismo, a circulação de recursos também pode beneficiar atividades que atendem tanto moradores quanto visitantes.

Entretanto, o valor anunciado corresponde ao pagamento realizado pela Prefeitura e não significa que todo o dinheiro será necessariamente gasto no comércio local.

Parte dos recursos pode ser destinada ao pagamento de dívidas, despesas familiares ou formação de reservas financeiras.

Planejamento financeiro

A antecipação do décimo terceiro também permite que servidores organizem despesas antes de dezembro, período tradicionalmente marcado por maior demanda de consumo.

A medida abre espaço para uma discussão mais ampla sobre o impacto da folha de pagamento municipal na economia das cidades do interior.