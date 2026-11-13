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RECONHECIMENTO

Bonito é premiado por modelo de governança do turismo sustentável

Município foi reconhecido pelo sistema Voucher Digital; premiação destaca iniciativas que conciliam turismo, desenvolvimento e conservação ambiental

Redação O Pantaneiro

Publicado em 13/11/2026 às 10:31

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Prefeito, vice e primeira-dama marcaram presença durante cerimônia de premiação em Gramado (RS) / Divulgação

Bonito conquistou o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2026 na categoria Gestão/Governança, com o projeto Voucher Digital: Sistema de Governança Sustentável do Turismo. O reconhecimento foi anunciado nesta quinta-feira (12), durante cerimônia realizada em Gramado (RS), e destaca o modelo utilizado pelo município para organizar a atividade turística e conciliar o desenvolvimento do setor com a conservação ambiental.

O sistema é uma evolução de uma ferramenta implantada em 1995 e utiliza tecnologia e inteligência de dados para integrar agências de turismo, atrativos, guias, visitantes e poder público. A plataforma permite organizar reservas, controlar os fluxos de visitação e acompanhar a capacidade dos atrativos turísticos, contribuindo para o planejamento e a gestão do destino.

O evento desta quinta-feira contou com a presença do prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues (PL), da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Leila Aivi, e da vice-prefeita e secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Juliane Ferreira Salvador (PSDB).

Nesta edição, o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade reuniu 34 iniciativas finalistas de 13 estados brasileiros, distribuídas em três categorias: Gestão/Governança, Experiência/Produto e Comunidades Locais. Ao todo, foram anunciados 12 projetos vencedores e quatro menções honrosas.

A premiação é promovida pela Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo) e reconhece projetos que contribuem para um turismo mais responsável, considerando aspectos ambientais, sociais, econômicos e culturais.

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