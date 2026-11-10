Bonito reforça ações contra mosquito transmissor da dengue e chikungunya

Bonito reforça ações contra mosquito transmissor da chikungunya / Divulgação

Bonito intensificou as ações de prevenção à chikungunya, com visitas aos imóveis e orientações aos moradores sobre como evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor também da dengue e da zika. O trabalho é realizado por equipes da Secretaria Municipal de Saúde, que reforçam a importância dos cuidados dentro das residências e nos terrenos.

Durante as visitas, agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE) verificam possíveis criadouros e orientam a população sobre a retirada de materiais que possam acumular água. A iniciativa busca reduzir os locais de reprodução do mosquito e evitar a circulação das doenças.

A Secretaria de Saúde também pede que os moradores mantenham quintais e terrenos limpos, retirando folhas, entulhos e objetos sem utilidade. Entre as recomendações estão eliminar recipientes como latas, garrafas, pneus e embalagens, manter caixas-d'água e tambores tampados e limpar calhas e ralos.

Outra orientação é guardar garrafas com a boca para baixo, evitar água acumulada em pratos de plantas, higienizar regularmente os bebedouros dos animais e fazer o descarte correto do lixo.

O município ressalta que o enfrentamento ao Aedes aegypti depende da participação dos moradores. A Prefeitura de Bonito lembra que a manutenção dos imóveis e a adoção desses cuidados no dia a dia são medidas importantes para reduzir os criadouros e proteger a saúde da população.