Aquidauana se mobiliza para doação de sangue e recuperação do jovem Davi

Davi está internado na Santa Casa de Campo Grande / Arquivo Pessoal

A população de Aquidauana está se mobilizando em uma corrente de solidariedade e esperança pela recuperação do jovem Davi Louveira Colombo, de apenas 17 anos, que ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (15), na região da Ponte Velha, em Aquidauana.

Diante da gravidade do quadro clínico, familiares e amigos iniciaram uma campanha de doação de sangue para ajudar no atendimento ao jovem, que está internado na Santa Casa de Campo Grande e necessita de doações com urgência.

De acordo com informações do registro policial, o acidente aconteceu por volta das 8h50, quando Davi conduzia uma motocicleta Honda CG 160, de cor preta, e teria perdido o controle da direção ao acessar a Ponte Roldão Carlos de Oliveira, conhecida como Ponte Velha, caindo sobre a pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Aquidauana. Inicialmente, o jovem apresentava um corte na região da cabeça e dores no tórax. Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser intubado e transferido em vaga zero para Campo Grande.

No momento do acidente, chovia e a pista estava molhada, circunstâncias que podem ter contribuído para a ocorrência.

Campanha pede doações de todos os tipos sanguíneos

Com a transferência de Davi para Campo Grande, familiares e amigos fazem um apelo à população para que participe da campanha de doação de sangue. Segundo o comunicado divulgado nas redes sociais, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos.

Veja como fazer a sua doação de sangue

As doações podem ser realizadas no HEMOSUL, com indicação do nome do paciente Davi Louveira Colombo.

Também são indicados os seguintes locais para doação:

Santa Casa de Campo Grande/MS;

Hospital Regional de Campo Grande – Fernando Corrêa da Costa.

Para mais informações sobre a campanha, o contato divulgado é Suca, pelo WhatsApp: (67) 99896-2222.

Uma corrente de solidariedade e esperança

A mobilização reforça a importância da união da comunidade em momentos difíceis. Amigos, familiares e moradores de Aquidauana se unem em uma corrente de fé, solidariedade e esperança, na torcida pela recuperação de Davi.

Neste momento, cada doação pode fazer a diferença. A família pede que a população compartilhe a campanha e, quem puder, compareça a um dos locais indicados para doar sangue.

Aquidauana se une por Davi. Toda ajuda é bem-vinda, e cada gesto de solidariedade representa mais esperança pela sua recuperação