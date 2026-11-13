Genro é suspeito de matar policial aposentado e esposa em Maracaju

O policial militar da reserva Arinaldo Serafim Santana, de 55 anos, e a esposa, Rosangela Nicoletti, de 54, mortos a tiros / Reprodução

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil nesta sexta-feira (13), o ataque aconteceu na noite de quinta-feira (12), entre 20h25 e 20h34, nas proximidades de uma conveniência na Rua Antônio João, no bairro Vila Juquita.

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul identificou o genro do casal assassinado a tiros em uma conveniência de Maracaju como principal suspeito do crime. O homem, de 40 anos, está sendo procurado pelas forças de segurança.

O policial militar da reserva Arinaldo Serafim Santana, de 55 anos, e a esposa, Rosangela Nicoletti, de 54, estavam sentados em uma mesa na área externa quando foram surpreendidos pelo atirador. Os dois morreram ainda no local.

Uma terceira pessoa, de 41 anos, que estava com o casal, também foi atingida por um disparo no braço e recebeu atendimento médico. Segundo a investigação, o autor teria entrado no estabelecimento pelos fundos e efetuado diversos tiros. Cápsulas de munição calibre 9 milímetros foram encontradas na cena do crime e recolhidas para perícia.

Motivação familiar

A investigação aponta que o crime teria relação com um conflito familiar. Conforme informações divulgadas pela Polícia Militar e repercutidas pela imprensa, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a filha do casal. A hipótese é de que essa situação tenha motivado o ataque.

Equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Perícia Criminal estiveram no local. As buscas pelo suspeito mobilizam forças de segurança de Maracaju, Campo Grande e municípios vizinhos.