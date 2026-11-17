Integração entre unidades da PMMS foi decisiva para o êxito da ação policial / Divulgação

Um homem suspeito de cometer um homicídio em uma carvoaria na Fazenda São Lourenço, em Porto Murtinho, foi preso na tarde desta segunda-feira (16), após uma ação conjunta do BPMRu (Batalhão de Polícia Militar Rural) e da Radiopatrulha de Alto Caracol. Ele foi localizado enquanto caminhava às margens da rodovia MS-382, nas proximidades do quilômetro 202.

A ação contou com a integração entre unidades da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), que compartilharam dados e coordenaram os trabalhos para localizar o suspeito após o crime.

As buscas começaram depois que a equipe do BPMRu recebeu informações sobre o homicídio e iniciou diligências para identificar o possível paradeiro do suspeito. Durante os levantamentos, os policiais foram informados de que ele estaria seguindo a pé em direção a Caracol ou Bela Vista.

Diante da possibilidade de fuga, os militares acionaram a Radiopatrulha de Alto Caracol e compartilharam informações para monitorar as rotas que poderiam ser utilizadas pelo homem. As equipes intensificaram o patrulhamento em rodovias e estradas vicinais da região.

Por volta das 15h, policiais da Radiopatrulha conseguiram localizar o suspeito caminhando às margens da MS-382. Conforme o registro da ocorrência, ele não ofereceu resistência e confessou aos militares a autoria do homicídio.

Após receber voz de prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Porto Murtinho, com apoio das demais equipes envolvidas, para os procedimentos legais.