Operação de salvamento marcou a atuação das forças de segurança e das equipes municipais de Bodoquena / Divulgação

Em meio a um cenário de alagamentos, acessos interrompidos e propriedades rurais isoladas pelas águas, uma operação de salvamento marcou a atuação das forças de segurança e das equipes municipais de Bodoquena. Nove pessoas, entre elas seis crianças com idades entre 05 e 13 anos, foram resgatadas e conduzidas para locais seguros.

Foram quase 11 horas de mobilização, em uma missão que exigiu preparo técnico, coragem, resistência física e trabalho integrado. Embarcação, caiaques, cordas de salvamento e veículos de apoio foram utilizados para alcançar moradores atingidos pelas inundações.

A operação teve início após o Corpo de Bombeiros Militar receber informações sobre pessoas que estariam ilhadas no interior de uma residência. Ao chegar ao primeiro ponto de atendimento, a guarnição foi recebida pelo coordenador municipal da Defesa Civil, Aurélio Alves Barbosa.

Segundo ele, os moradores já haviam sido retirados e estavam em segurança. Entretanto, a inundação deixou prejuízos materiais, incluindo queda de muros e danos a móveis, equipamentos e eletrodomésticos.

Uma corrida para salvar vidas

A situação mais delicada foi registrada nas proximidades do Refúgio Canaã, na região do Rio Salobra e do Córrego Seco, onde moradores ficaram isolados em razão do avanço das águas.

Entre as pessoas que necessitavam de auxílio estavam idosos, moradores com necessidades de acompanhamento de saúde e crianças.

Sem ponte ou acesso terrestre disponível para a travessia do córrego, os militares montaram um sistema de salvamento utilizando cordas ancoradas em árvores nas margens opostas, permitindo a utilização segura de caiaques de resgate.

Os primeiros moradores retirados foram Elza Francisco e Luiz Machado. Ambos estavam conscientes, orientados e sem lesões aparentes. Durante a ação, os bombeiros também resgataram um filhote de cachorro.

Seis crianças e uma avó retiradas das águas

Na sequência, os militares receberam informações sobre outra residência onde estavam seis crianças e a avó delas, Maria Alice, de 60 anos.

Diante das dificuldades de acesso e dos riscos provocados pela inundação, as equipes intensificaram os esforços para retirar a família.

Com o emprego de dois caiaques de resgate, veículos do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Municipal de Obras, os moradores foram transportados até uma área segura, onde um micro-ônibus disponibilizado pela Prefeitura aguardava para dar continuidade ao atendimento.

Ao todo, nove pessoas foram resgatadas naquela região, sendo três adultos e seis crianças, além do animal.

Bombeiros nadaram para alcançar propriedade isolada

A missão, entretanto, ainda não havia terminado. Uma nova informação levou os militares a outro ponto de alagamento nas proximidades do Rio Salobra.

Para alcançar a propriedade indicada, os bombeiros percorreram aproximadamente 500 metros utilizando uma embarcação e outros 600 metros a pé.

Diante de um novo trecho inundado, com profundidade superior a dois metros, os militares precisaram nadar cerca de 70 metros para chegar ao imóvel.

No local, encontraram um morador que se identificou como Ramão Araújo, de 47 anos. Ele informou não necessitar de resgate e manifestou a intenção de permanecer na propriedade para cuidar de seus bens materiais.

Após a averiguação, a equipe encerrou o atendimento naquele ponto.

União de forças em defesa da população

O trabalho integrado foi fundamental para o atendimento às famílias atingidas pelas inundações em Bodoquena.

Além do Corpo de Bombeiros Militar, participaram da mobilização a Defesa Civil Municipal, coordenada por Aurélio Alves Barbosa, e a Secretaria Municipal de Obras, sob responsabilidade do secretário Emerson Luna Bonfim.

Também contribuíram diretamente para a operação os servidores municipais Wilson Ferracini, motorista, e os operadores Jair Souza dos Santos e Cleber de Souza.

A PMA (Polícia Militar Ambiental) prestou apoio à ocorrência por meio de uma guarnição composta pelo 1º sargento Laudinei e pelo 1º sargento Gracioto.

Quando a missão é proteger vidas

Iniciada às 08h13 e encerrada às 19h14, a mobilização demonstrou a importância da preparação das equipes de emergência e da integração entre os órgãos públicos diante de situações extremas.

Em meio aos prejuízos materiais e às dificuldades enfrentadas pelas comunidades rurais, o resgate das nove pessoas representa o resultado mais importante de toda a operação - a preservação de vidas.

O trabalho desses profissionais e servidores públicos merece o reconhecimento da sociedade. São homens e mulheres que, diante das adversidades, colocam conhecimento, experiência e dedicação a serviço da população.

Atenção às áreas de risco

O Grupo O Pantaneiro de Comunicação reforça a importância de os moradores respeitarem as orientações das autoridades, evitarem travessias em áreas inundadas e não permanecerem em locais de risco para proteger bens materiais.

Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar pode ser acionado pelo telefone 193.

Bens materiais podem ser recuperados. Vidas, não.

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