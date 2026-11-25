O padre sul-mato-grossense Dirson Ferreira Gonçalves é natural de Bodoquena / Divulgação

O padre sul-mato-grossense Dirson Ferreira Gonçalves, natural de Bodoquena, foi eleito superior provincial da Província de Curitiba dos Missionários Redentoristas. Ele ficará à frente da missão durante o quadriênio 2027-2030.

A escolha marca um novo capítulo na trajetória religiosa do sacerdote, que já atuou em diferentes comunidades e paróquias. Entre 2011 e 2019, padre Dirson foi pároco e reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande.

Atualmente, ele exerce a função de reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá (PR).

A eleição também foi celebrada pela comunidade católica de Aquidauana. A Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição publicou uma mensagem de acolhida ao novo superior provincial, destacando sua caminhada religiosa e manifestando votos de êxito na nova missão.

Na publicação, a comunidade paroquial manifestou alegria pela escolha do sacerdote e assegurou orações para que ele tenha um trabalho fecundo à frente da Província.

Padre Dirson foi eleito superior provincial da Província de Curitiba dos Missionários Redentoristas (Foto: Divulgação)

Confira a mensagem na íntegra:

"A Província Redentorista tem um novo Superior Provincial!

Com alegria, a Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, de Aquidauana/MS, une-se aos Missionários Redentoristas para acolher e celebrar a eleição do Pe. Dirson Ferreira Gonçalves como Superior Provincial da Província de Curitiba para o quadriênio 2027-2030.

Natural de Bodoquena/MS, Pe. Dirson tem uma trajetória de dedicação à missão redentorista, tendo exercido seu apostolado em diversas comunidades e paróquias, com destaque para sua atuação em Campo Grande/MS, onde foi Pároco e Reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro entre 2011 e 2019. Atualmente, é Reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá/PR.

Como Superior Provincial, terá a missão de animar, coordenar e acompanhar fraternalmente as comunidades e os confrades, fortalecendo a presença missionária da Congregação e seu compromisso com o anúncio do Evangelho, especialmente junto aos mais pobres e abandonados.

Nossa Paróquia se alegra com esta notícia e deseja ao Pe. Dirson um fecundo serviço à frente da Província. Asseguramos nossas orações, pedindo a Nossa Senhora da Imaculada Conceição e a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que o acompanhem e fortaleçam nesta nova missão.

Que Santo Afonso inspire seus passos e que Cristo Redentor conduza seu ministério!"