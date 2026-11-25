RELIGIÃO
Sacerdote ficará à frente da Província de Curitiba dos Missionários Redentoristas no quadriênio 2027-2030; religioso atuou em santuários de Mato Grosso do Sul e do Paraná
O padre sul-mato-grossense Dirson Ferreira Gonçalves é natural de Bodoquena / Divulgação
O padre sul-mato-grossense Dirson Ferreira Gonçalves, natural de Bodoquena, foi eleito superior provincial da Província de Curitiba dos Missionários Redentoristas. Ele ficará à frente da missão durante o quadriênio 2027-2030.
A escolha marca um novo capítulo na trajetória religiosa do sacerdote, que já atuou em diferentes comunidades e paróquias. Entre 2011 e 2019, padre Dirson foi pároco e reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande.
Atualmente, ele exerce a função de reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá (PR).
A eleição também foi celebrada pela comunidade católica de Aquidauana. A Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição publicou uma mensagem de acolhida ao novo superior provincial, destacando sua caminhada religiosa e manifestando votos de êxito na nova missão.
Na publicação, a comunidade paroquial manifestou alegria pela escolha do sacerdote e assegurou orações para que ele tenha um trabalho fecundo à frente da Província.
Confira a mensagem na íntegra:
"A Província Redentorista tem um novo Superior Provincial!
Com alegria, a Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, de Aquidauana/MS, une-se aos Missionários Redentoristas para acolher e celebrar a eleição do Pe. Dirson Ferreira Gonçalves como Superior Provincial da Província de Curitiba para o quadriênio 2027-2030.
Natural de Bodoquena/MS, Pe. Dirson tem uma trajetória de dedicação à missão redentorista, tendo exercido seu apostolado em diversas comunidades e paróquias, com destaque para sua atuação em Campo Grande/MS, onde foi Pároco e Reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro entre 2011 e 2019. Atualmente, é Reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, em Paranaguá/PR.
Como Superior Provincial, terá a missão de animar, coordenar e acompanhar fraternalmente as comunidades e os confrades, fortalecendo a presença missionária da Congregação e seu compromisso com o anúncio do Evangelho, especialmente junto aos mais pobres e abandonados.
Nossa Paróquia se alegra com esta notícia e deseja ao Pe. Dirson um fecundo serviço à frente da Província. Asseguramos nossas orações, pedindo a Nossa Senhora da Imaculada Conceição e a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que o acompanhem e fortaleçam nesta nova missão.
Que Santo Afonso inspire seus passos e que Cristo Redentor conduza seu ministério!"
CONFUSÃO
Vítima, de 61 anos, sofreu dois cortes na cabeça e precisou de atendimento hospitalar; suspeito, de 41 anos, foi localizado durante rondas da Polícia Militar
OPORTUNIDADES DE EMPREGO
Oportunidades contemplam os setores de alimentação, manutenção automotiva, produção industrial e atividades rurais; atendimento acontece das 7h às 13h.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS