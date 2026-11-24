Equipes da Delegacia de Atendimento à Mulher se mobilizaram após denúncia feita pela própria vítima / Divulgação

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, em ação realizada na manhã desta segunda-feira (23), por estupro cometido em Aquidauana. A ocorrência foi comunicada durante a madrugada, depois que a vítima procurou as autoridades responsáveis e relatou ter sofrido violência sexual.

A prisão foi realizada por equipes da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), que iniciaram os procedimentos de acolhimento da denunciante e preservação de vestígios, além das diligências para identificar e localizar o suspeito. Ele foi encontrado ainda durante a manhã, abordado e conduzido à unidade policial.

Conforme a Polícia Civil, diante dos elementos reunidos e dos indícios de autoria e materialidade identificados até o momento, foi solicitado ao Poder Judiciário que a prisão em flagrante seja convertida em preventiva. O pedido considera a gravidade concreta dos fatos, a necessidade de proteção da vítima e a preservação da investigação.

A Polícia Civil não divulgou mais detalhes sobre a ocorrência para preservar a identidade, a intimidade e a honra da vítima, ressaltando que o acolhimento humanizado e a apuração responsável são prioridades em casos de violência sexual. O jovem permanece à disposição da Justiça.