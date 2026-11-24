LESÃO CORPORAL
Caso ocorreu no bairro Nova Aquidauana; ocorrência mobilizou equipes do Samu e da PM
Homem levou um golpe de faca no pescoço / Divulgação
Uma discussão motivada por uma ligação telefônica recebida pelo marido, supostamente da ex-companheira, terminou com um homem de 31 anos esfaqueado no pescoço, na noite de domingo (22), no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. A esposa dele, de 40 anos, confessou que, após o desentendimento, pegou uma pequena faca e atingiu o companheiro.
De acordo com o registro, a própria mulher acionou o atendimento de emergência e contou que os dois estavam ingerindo bebida alcoólica havia algumas horas quando começaram a discutir por causa da ligação. Durante o desentendimento, ela pegou o celular do marido e o arremessou contra a parede, quebrando o aparelho.
Na sequência, segundo o relato, o homem tentou segurá-la, momento em que ela pegou uma pequena faca e desferiu um golpe na região do pescoço dele.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado por volta das 21h e realizou os primeiros atendimentos à vítima. A equipe do Getam (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas), da Polícia Militar, também foi mobilizada e encontrou os socorristas no endereço.
Após receber os cuidados iniciais, o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz. Os policiais fizeram buscas para localizar a faca utilizada na agressão, mas não encontraram o objeto.
O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado pela Polícia Civil de Aquidauana.
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