METEOROLOGIA
Dia terá alternância entre períodos de céu encoberto e abertura de sol; calor continua intenso
Manhã começou com sol tímido em Aquidauana / O Pantaneiro
A terça-feira (24) amanheceu com sol aparecendo de forma tímida em Aquidauana, onde, neste momento, há registro de chuva fraca em alguns pontos. A previsão indica que a instabilidade continua ao longo do dia. O Climatempo pontua que haverá alternância entre momentos de muitas nuvens e abertura de sol.
A possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas se estende aos períodos da manhã e da tarde, com volume estimado de 8,5 milímetros. À noite, o céu continua com muitas nuvens, mas sem expectativa de precipitações.
Mesmo com a instabilidade, o calor continua intenso. Os termômetros oscilam entre as temperaturas mínima de 24°C e máxima de 38°C. A sensação térmica pode alcançar 42°C, enquanto a umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 81%.
Os ventos sopram de norte-noroeste, com velocidade de nove quilômetros por hora, em média, e rajadas que podem chegar a 35 quilômetros por hora.
O sol nasceu às 04h53 e deve se pôr às 18h05, no horário de Mato Grosso do Sul. A lua está na fase cheia.
MS-450
Veículo foi encontrado às margens da MS-450; caso está sendo apurado
SOLIDARIEDADE EM BODOQUENA
Operação de salvamento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar Ambiental e Prefeitura; até um filhote de cachorro foi retirado de uma área inundada
COMBATE AO TRÁFICO
Entorpecentes estavam ocultos em dois semirreboques que saíram de Corumbá com destino a Minas Gerais; motorista foi preso e encaminhado à Polícia Federal
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS