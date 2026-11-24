Manhã começou com sol tímido em Aquidauana / O Pantaneiro

A terça-feira (24) amanheceu com sol aparecendo de forma tímida em Aquidauana, onde, neste momento, há registro de chuva fraca em alguns pontos. A previsão indica que a instabilidade continua ao longo do dia. O Climatempo pontua que haverá alternância entre momentos de muitas nuvens e abertura de sol.

A possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas se estende aos períodos da manhã e da tarde, com volume estimado de 8,5 milímetros. À noite, o céu continua com muitas nuvens, mas sem expectativa de precipitações.

Mesmo com a instabilidade, o calor continua intenso. Os termômetros oscilam entre as temperaturas mínima de 24°C e máxima de 38°C. A sensação térmica pode alcançar 42°C, enquanto a umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 81%.

Os ventos sopram de norte-noroeste, com velocidade de nove quilômetros por hora, em média, e rajadas que podem chegar a 35 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 04h53 e deve se pôr às 18h05, no horário de Mato Grosso do Sul. A lua está na fase cheia.