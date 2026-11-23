Medicamento foi indicado para o tratamento do câncer de mama em estágio inicial e metastático / José Cruz/Agência Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o registro do Hertuzo (pertuzumabe), medicamento indicado para o tratamento do câncer de mama em estágio inicial e metastático. A resolução foi publicada nesta segunda-feira (23) no DOU (Diário Oficial da União).

De acordo com a agência, nos casos de câncer de mama metastático, quando a doença se espalha para outras partes do corpo, o medicamento deverá ser utilizado em combinação com trastuzumabe e docetaxel. A indicação contempla pacientes com tumores HER2-positivo ou doença localmente recorrente não ressecável, que não tenham recebido tratamento prévio com medicamentos anti-HER2 ou quimioterapia para a doença metastática.

Para os casos de câncer de mama inicial, o Hertuzo também poderá ser administrado em associação com trastuzumabe e quimioterapia, conforme a indicação aprovada.

O registro foi concedido como biossimilar do medicamento biológico de referência Perjeta, que também possui o pertuzumabe como princípio ativo. Isso significa que o produto demonstrou elevada similaridade em relação ao medicamento de referência, conforme critérios de qualidade, segurança e eficácia.

“Nessa via regulatória, a aprovação é fundamentada na demonstração de elevada similaridade entre o biossimilar e o produto de referência em termos de qualidade, segurança, eficácia e imunogenicidade (capacidade de provocar uma resposta do sistema imunológico)”, destacou a Anvisa.

Ampliação para câncer de bexiga

A mesma resolução também ampliou a indicação do Imfinzi (durvalumabe), que passa a ser autorizado para o tratamento de adultos com câncer de bexiga músculo-invasivo que não podem realizar quimioterapia à base de cisplatina ou que recusaram esse tratamento.

Segundo a agência, o medicamento deverá ser utilizado em associação com enfortumabe vedotina antes da cirurgia. Após a cistectomia radical, procedimento que consiste na retirada completa da bexiga, dos linfonodos próximos e de estruturas adjacentes, o tratamento deverá continuar com durvalumabe em monoterapia.

As decisões ampliam as opções de tratamento autorizadas no país para pacientes com câncer de mama e de bexiga.