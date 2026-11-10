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Covid-19

Após morte por Covid-19, secretária de Saúde de Aquidauana alerta para importância da vacinação

Redação O Pantaneiro

Publicado em 09/11/2026 às 21:08

Atualizado em 09/11/2026 às 21:15

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Sandra sec de saúde de aquidauana_capa

A confirmação de uma morte por Covid-19 em Aquidauana acendeu um alerta para a população. A secretária municipal de Saúde, Sandra Maria Santos Calonga, reforçou a necessidade de manter a vacinação em dia e procurar atendimento médico diante dos primeiros sintomas da doença.

“Vacinar é um ato de prevenção, então é importante procurar a unidade de saúde. Se tiver algum sintoma, fazer o teste, pois a Covid-19 é transmissível e pode levar à morte”, alertou a secretária.

Sandra destacou ainda que as vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde do município. A orientação é que os moradores levem a carteira de vacinação para que os profissionais avaliem a necessidade de atualização das doses.

O alerta ocorre após o registro de um óbito por Covid-19 em Aquidauana. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o paciente apresentava comorbidades, entre elas problemas neurológicos e hipertensão arterial.

A secretária reforça que a prevenção continua sendo fundamental, especialmente para proteger idosos, pessoas com doenças preexistentes e outros grupos mais vulneráveis às complicações da Covid-19.

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