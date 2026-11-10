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Covid-19 volta a fazer vítima fatal em Aquidauana e Saúde emite alerta à população

Atenção a todos, a prevenção é o melhor remédio

Redação O Pantaneiro

Publicado em 09/11/2026 às 20:46

Atualizado em 09/11/2026 às 20:53

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Covid 19

Óbito foi divulgado nesta segunda-feira (9); paciente apresentava problemas neurológicos e hipertensão arterial. Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da vacinação e orienta moradores com sintomas a procurarem atendimento e realizarem o teste.

A confirmação de uma morte por Covid-19 em Aquidauana, divulgada nesta segunda-feira (9), acendeu um sinal de alerta para a população. Mesmo após o fim da emergência sanitária provocada pela pandemia, o coronavírus continua circulando e pode provocar complicações graves, especialmente entre idosos, pessoas com comorbidades e indivíduos com a imunidade comprometida.

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De acordo com informações repassadas ao O Pantaneiro por Sandra, da Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana, o paciente que morreu apresentava comorbidades, entre elas problemas neurológicos e hipertensão arterial.

Até o momento, não foram informados a idade, o sexo, a data exata do falecimento ou detalhes sobre o período de internação da vítima.

Secretaria de Saúde faz alerta: população não deve ignorar os sintomas

A confirmação do óbito reforça a necessidade de atenção aos sinais da doença, que podem ser confundidos com os de outras infecções respiratórias.

Entre os principais sintomas estão febre, tosse, dor de garganta, coriza, dores no corpo, cansaço e falta de ar.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que moradores que apresentarem sintomas procurem a unidade de saúde mais próxima para avaliação e realização do teste rápido, conforme indicação dos profissionais.

A recomendação é especialmente importante para pessoas que pertencem aos grupos de maior risco de agravamento.

A falta de ar intensa, a dificuldade para respirar, a confusão mental e outros sinais de gravidade exigem atendimento médico imediato.

Vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde

Outro ponto destacado pela Secretaria Municipal de Saúde é a disponibilidade de vacinas contra a Covid-19 na rede pública municipal.

Segundo a orientação repassada ao jornal, os moradores devem procurar uma unidade de saúde levando a carteira de vacinação para que os profissionais verifiquem a necessidade de atualização das doses, conforme as recomendações vigentes do Ministério da Saúde.

A vacinação continua sendo uma das principais medidas para reduzir o risco de hospitalizações e mortes provocadas pela doença.

Além da imunização, medidas como higienizar frequentemente as mãos, manter ambientes ventilados e utilizar máscara em situações de risco ajudam a reduzir a transmissão do vírus.

Alerta a tdoa população!

Morte serve de alerta para Aquidauana e região

O registro de uma morte por Covid-19 chama a atenção para uma doença que, embora tenha deixado de ocupar diariamente as manchetes, continua representando um risco à saúde pública.

A confirmação de um óbito isolado não significa, necessariamente, que o município esteja enfrentando um novo surto. Para avaliar a situação epidemiológica, é necessário conhecer os números recentes de casos confirmados, internações e circulação do vírus.

O episódio, entretanto, reforça a importância da prevenção, do diagnóstico oportuno e do acompanhamento médico, principalmente entre pessoas mais vulneráveis.

O recado da Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana é claro: quem apresentar sintomas deve procurar atendimento, realizar a avaliação indicada e verificar se a vacinação está em dia.

A Covid-19 continua circulando, e a prevenção permanece fundamental para proteger vidas.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana. Informações repassadas ao O Pantaneiro em 9 de novembro de 2026 e comunicado oficial divulgado pelo município.

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