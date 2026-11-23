Ocorrência mobilizou equipe da PM / Arquivo/Divulgação

Uma mulher relatou ter sido agredida pelo companheiro com um soco na boca durante uma discussão na noite de sábado (21), em uma residência no bairro Nova Aquidauana. A PM (Polícia Militar) atendeu a ocorrência e encaminhou o casal à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

De acordo com o boletim, a equipe de Radiopatrulha foi acionada e ouviu o relato da vítima. Segundo ela, durante o desentendimento, o homem desferiu um soco em sua boca, provocando uma lesão na parte interna do lábio superior.

Ainda conforme a mulher, durante a discussão o suspeito teria dito: "mulher tem que obedecer ao marido".

A vítima informou que convive com o homem há aproximadamente quatro anos e que os dois têm uma filha de um ano e nove meses. Um adolescente de 13 anos, filho dela de outro relacionamento, também estava na residência e tentou intervir durante a briga.

O homem apresentava uma lesão superficial no braço esquerdo e alegou ter sido ferido pela mulher com uma faca de mesa. Ele negou ter agredido a companheira. Diante das versões apresentadas, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para o registro da ocorrência e as providências cabíveis.

Denúncias

Casos de violência doméstica podem ser denunciados pelo telefone 190, em situações de emergência. O Disque 180 também oferece orientação e atendimento às mulheres em situação de violência.