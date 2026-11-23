Árvore caída no bairro Cidade Nova / Você Repórter/O Pantaneiro

Imagens recebidas pelo O Pantaneiro mostram estragos em um posto de combustíveis localizado nas proximidades do Shopping Atlântico, no bairro Santa Terezinha, onde parte da estrutura metálica da grade foi danificada pela força do vento. Também houve relatos de problemas na rede elétrica e de moradores que amanheceram sem energia.

Os efeitos do temporal que atingiu Aquidauana na noite de domingo (22) ainda eram percebidos na manhã desta segunda-feira (23). Além da chuva forte e dos muitos raios, a ventania provocou danos em diferentes pontos da cidade, com registros de quedas de árvores, fios caídos e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Posto de combustíveis no bairro Santa Terezinha (Foto: Você Repórter/O Pantaneiro)

No bairro Alto, por exemplo, alguns leitores informaram que o fornecimento ainda não havia sido restabelecido. Segundo relatos, oscilações nas condições do tempo já costumam ser suficientes para provocar interrupções no serviço em alguns pontos da região.

O temporal também deixou consequências em Anastácio. A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) informou que, devido à falta de energia elétrica na estação de tratamento de água, poderá ocorrer interrupção no abastecimento em toda a cidade. A empresa orientou os moradores a utilizarem a água de forma consciente até a normalização do serviço.

Em Aquidauana, outro registro que chamou a atenção foi o de um carro completamente submerso pela enxurrada no bairro Cidade Nova, durante a noite de domingo. O vídeo foi encaminhado através do Você Repórter e mostrou a dimensão do alagamento no local.

Carro ficou completamente submerso durante temporal em Aquidauana (Foto: Você Repórter/O Pantaneiro)

Em algumas propriedades rurais da região, os acumulados de domingo chegaram a 107 milímetros, conforme relatos enviados ao O Pantaneiro.

Até o momento do fechamento desta matéria, não havia registro de chuva na área urbana de Aquidauana nesta segunda-feira. A previsão, porém, continua indicando instabilidade ao longo do dia.

O Pantaneiro segue acompanhando a situação e recebendo registros dos moradores. Quem presenciou os efeitos do temporal ou teve algum prejuízo pode encaminhar fotos e vídeos à redação, informando o local.

Orientação

A população deve evitar contato com fios caídos, não tentar remover árvores ou estruturas danificadas por conta própria e manter distância de áreas alagadas. Em caso de cabos sobre veículos ou vias públicas, o ideal é acionar os serviços responsáveis e aguardar atendimento especializado.