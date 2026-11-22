DP de Aquidauana / MS.GOV

A prisão de um homem suspeito de extorquir o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, pode representar apenas o início de uma investigação com possíveis desdobramentos em outros municípios de Mato Grosso do Sul.

Após a repercussão do caso, O Pantaneiro iniciou uma apuração própria, entrando em contato com prefeitos de cidades vizinhas para verificar a existência de episódios semelhantes.

Os relatos obtidos pela reportagem envolvem gestores de Miranda, Nioaque e Bodoquena, embora ainda não esteja confirmada a existência de ligação entre todas as situações e o investigado preso em Aquidauana.

Prefeito de Miranda relata ter sido extorquido

O prefeito de Miranda, Fábio Santos Florença, conhecido como Fabinho, confirmou à reportagem de O Pantaneiro que também foi alvo de extorsão. O relato acrescenta um novo elemento à apuração jornalística e levanta questionamentos sobre a possibilidade de outras autoridades municipais terem enfrentado situações semelhantes.

Ainda será necessário esclarecer se o episódio relatado pelo gestor possui relação direta com o suspeito preso em Aquidauana e se houve registro formal junto às autoridades policiais.

André Guimarães relata tentativa de extorsão em Nioaque

Em Nioaque, o prefeito André Bueno Guimarães também foi procurado pela reportagem e relatou uma tentativa de extorsão. Segundo as informações obtidas, a tentativa não chegou a se concretizar.

O relato será acompanhado por O Pantaneiro, que buscará esclarecer as circunstâncias do episódio e verificar se existe alguma conexão com o caso investigado em Aquidauana.

Prefeita de Bodoquena se sentiu ameaçada após vídeo

Outro contato realizado pela reportagem foi com a prefeita de Bodoquena, Maria Girleide Rovari. A gestora relatou ter se sentido ameaçada em razão de um vídeo produzido na cidade há algum tempo.

Diferentemente dos relatos de Miranda e Nioaque, o episódio mencionado pela prefeita envolve uma percepção de intimidação, não sendo possível, neste momento, classificá-lo como extorsão.

Também não há confirmação de que a situação esteja diretamente relacionada ao investigado preso em Aquidauana.

Prefeito de Anastácio também foi procurado para verificar possível extorsão

Dando continuidade à apuração, O Pantaneiro também entrou em contato com o prefeito de Anastácio, conhecido como Cido, para verificar se ele teria sido vítima de extorsão ou enfrentado alguma situação semelhante à relatada pelos gestores dos municípios vizinhos.

Entretanto, até o fechamento desta reportagem, não foi possível obter retorno do prefeito, razão pela qual não há informações que permitam confirmar ou descartar se ele também passou por algum episódio dessa natureza.

A reportagem mantém o espaço aberto para manifestação do gestor e continuará buscando esclarecimentos.

Novos relatos podem ampliar investigação

A prisão do suspeito em Aquidauana e os relatos obtidos pela reportagem levantam uma questão importante: quantos outros gestores públicos, empresários ou comerciantes podem ter enfrentado situações semelhantes?

A eventual existência de outras vítimas poderá trazer novos elementos às investigações, desde que os episódios sejam formalmente comunicados às autoridades e acompanhados de informações que permitam sua apuração.

É importante ressaltar que, até o momento, não há confirmação de que todos os relatos estejam relacionados à mesma pessoa ou constituam parte de uma atuação conjunta.

O Pantaneiro continuará ouvindo prefeitos da região

A reportagem de O Pantaneiro seguirá em contato com gestores municipais, autoridades policiais e outras possíveis fontes para aprofundar a investigação jornalística.

O objetivo é esclarecer se os episódios relatados apresentam características semelhantes, identificar eventuais conexões e acompanhar os desdobramentos do procedimento policial.

Com 61 anos contando a história da região, O Pantaneiro reafirma seu compromisso com a informação de interesse público, a apuração independente e o direito de manifestação de todas as partes envolvidas.