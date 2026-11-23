Vítima perdeu R$ 6 mil em um golpe na compra de um veículo pela internet / Ilustrativa

Um agricultor de 62 anos, morador do Assentamento Santa Guilhermina, em Maracaju, perdeu R$ 6 mil em um golpe na compra de um veículo pela internet. A negociação aconteceu entre sexta-feira (20) e este domingo (22), e o carro supostamente estaria em Anastácio.

O automóvel, avaliado em cerca de R$ 21 mil, era anunciado por R$ 8 mil. Interessado, o agricultor procurou o anunciante. O suposto vendedor disse que precisava vender o carro abaixo do valor porque a esposa estava prestes a dar à luz e ele precisava do dinheiro. Também informou que o veículo estava em Anastácio.

Acreditando na negociação, a vítima fez vários pagamentos via Pix, alguns pela conta bancária do cunhado. Entre as transferências estão valores de R$ 500,00, R$ 480,00 e R$ 490,00, todos para o mesmo beneficiário. Ao todo, o prejuízo chega a R$ 6 mil.

O golpe foi descoberto quando o cunhado foi até o endereço indicado em Anastácio para buscar o veículo. No local, percebeu que o carro não seria entregue como o combinado. A família, então, procurou a instituição financeira para comunicar o ocorrido e tentar bloquear ou recuperar o dinheiro.

Como evitar o golpe

O caso segue um padrão comum de fraude em anúncios on-line: preço muito abaixo do mercado, uma história que gera pressa ou comoção e pedido de pagamento antecipado. A recomendação é ver o veículo pessoalmente, conferir a documentação e quem é o proprietário, e nunca pagar antes de concluir a negociação.