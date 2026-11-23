ALERTA
Veículo avaliado em R$ 21 mil era oferecido por R$ 8 mil na internet; vítima fez vários Pix ao falso vendedor
Vítima perdeu R$ 6 mil em um golpe na compra de um veículo pela internet / Ilustrativa
Um agricultor de 62 anos, morador do Assentamento Santa Guilhermina, em Maracaju, perdeu R$ 6 mil em um golpe na compra de um veículo pela internet. A negociação aconteceu entre sexta-feira (20) e este domingo (22), e o carro supostamente estaria em Anastácio.
O automóvel, avaliado em cerca de R$ 21 mil, era anunciado por R$ 8 mil. Interessado, o agricultor procurou o anunciante. O suposto vendedor disse que precisava vender o carro abaixo do valor porque a esposa estava prestes a dar à luz e ele precisava do dinheiro. Também informou que o veículo estava em Anastácio.
Acreditando na negociação, a vítima fez vários pagamentos via Pix, alguns pela conta bancária do cunhado. Entre as transferências estão valores de R$ 500,00, R$ 480,00 e R$ 490,00, todos para o mesmo beneficiário. Ao todo, o prejuízo chega a R$ 6 mil.
O golpe foi descoberto quando o cunhado foi até o endereço indicado em Anastácio para buscar o veículo. No local, percebeu que o carro não seria entregue como o combinado. A família, então, procurou a instituição financeira para comunicar o ocorrido e tentar bloquear ou recuperar o dinheiro.
O caso segue um padrão comum de fraude em anúncios on-line: preço muito abaixo do mercado, uma história que gera pressa ou comoção e pedido de pagamento antecipado. A recomendação é ver o veículo pessoalmente, conferir a documentação e quem é o proprietário, e nunca pagar antes de concluir a negociação.
Aquidauana
Moradores das duas cidades devem enfrentar um domingo de temperaturas elevadas, sol entre nuvens e sensação de abafamento. Há possibilidade de chuva isolada no período da noite.
POLÍTICA
Projeto apresentado pela Prefeitura recebeu seis votos favoráveis e quatro contrários, mas precisava de oito para ser aprovado; proposta buscava facilitar a regularização de débitos tributários de empresas
TRÂNSITO
Município recebeu classificação máxima em ranking estadual e teve projeto entre finalistas de prêmio nacional; iniciativas também foram reconhecidas em outras três premiações
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS