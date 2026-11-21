Exercício Conjunto Perseu 2026 conta com atuação do 4º Grupo de Artilharia Antiaérea na região de Aquidauana / Divulgação

Enquadrado na 2ª DE (2ª Divisão de Exército), que atua como Força Terrestre Componente Pantanal, o grupo é responsável por atividades de coordenação do espaço aéreo e defesa antiaérea no Teatro de Operações.

Sediado em Sete Lagoas (MG), o 4º GAAAe (Grupo de Artilharia Antiaérea) participa do Exercício Conjunto Perseu 2026, com atuação na região de Aquidauana e em outros setores de Mato Grosso do Sul. Durante a operação, a unidade emprega radares e sistemas de defesa antiaérea para contribuir com a proteção das tropas e dos meios utilizados na manobra militar.

Em Aquidauana, a unidade empregou seu COAAe (Centro de Operações Antiaéreas) e o radar M200, utilizados na coordenação e no controle do espaço aéreo e das ações de defesa.

A participação também se estende ao eixo sul da operação. Nesse setor, entre Jardim e Porto Murtinho, uma seção antiaérea atua com o radar SABER M60 e o posto de tiro do míssil RBS 70, voltados à defesa de tropas e equipamentos empregados na manobra.

Outra equipe do 4º GAAAe integra a Força Oponente, ao lado da 13ª Bda Inf Mtz (13ª Brigada de Infantaria Motorizada), na região de Porto Murtinho. Nesse caso, a seção antiaérea utiliza mísseis portáteis como parte das atividades de simulação previstas no exercício.

Integração e preparo operacional

Realizado entre os dias 16 e 24 de novembro, o Exercício Conjunto Perseu reúne organizações militares de diferentes regiões do país em atividades de treinamento no ambiente operacional do Pantanal. A operação é coordenada pelo CMO (Comando Militar do Oeste) e envolve a integração de diferentes capacidades das Forças Armadas.

A participação do 4º GAAAe permite aprimorar os procedimentos de defesa antiaérea, testar o emprego integrado dos equipamentos e fortalecer a coordenação entre as organizações militares.

O treinamento também contribui para manter a prontidão dos meios e dos militares diante das exigências de uma operação em ambiente pantaneiro.

Aquidauana como base do exercício

Aquidauana ocupa posição estratégica na estrutura do Exercício Conjunto Perseu 2026. O município recebeu a concentração de tropas do 9º Gpt Log (Grupamento Logístico), responsável pela instalação do Clftc (Comando Logístico da Força Terrestre Componente) e da BLT (Base Logística Terrestre), no 9º BE Cmb (9º Batalhão de Engenharia de Combate – Carlos Camisão).

A estrutura reúne instalações de comando, apoio logístico e suporte de saúde operacional, fundamentais para manter as tropas e os equipamentos em condições de emprego durante as manobras. Além do suporte militar, Aquidauana também recebeu uma ação cívico-social aberta à população, com atendimentos médicos, serviços de cidadania e atividades de integração com a comunidade ao longo desta sexta-feira (20) de feriado pelo Dia da Consciência Negra.