ASTRONOMIA
Fase cheia ocorre às 10h53 de terça-feira no horário de MS; observação poderá ser feita à noite, conforme as condições do céu
Lua cheia de terça-feira será considerada uma superlua por um dos critérios utilizados pela astronomia / Divulgação/Kuzpunk
A lua cheia de terça-feira (24) será considerada uma superlua por um dos critérios utilizados pela astronomia. O fenômeno acontece exatamente às 10h53, no horário de Mato Grosso do Sul, quando o satélite natural estará a aproximadamente 360.768 quilômetros da Terra.
De acordo com o Observatório Nacional, o termo “superlua” não é uma definição astronômica oficial, o que permite diferentes interpretações sobre a classificação.
A astrônoma Josina Nascimento explica que existem três critérios utilizados para avaliar o fenômeno. Pelo primeiro, a distância entre a lua e a Terra deveria ser igual ou inferior a 360 mil quilômetros no momento da lua cheia. Pelo segundo, a fase cheia deveria ocorrer até 12 horas antes ou depois do perigeu, ponto de maior aproximação com a Terra. A lua de 24 de novembro não atende a esses dois parâmetros.
Já pelo terceiro critério, que considera uma aproximação de pelo menos 90% do perigeu, ela se enquadra como superlua.
Embora o instante exato da fase cheia aconteça durante o dia, a lua poderá ser observada na noite de terça-feira, desde que esteja acima do horizonte e as condições meteorológicas permitam. O perigeu ocorrerá na quarta-feira (25), às 17h02, no horário de Mato Grosso do Sul.
Ainda conforme o Observatório Nacional, a lua cheia seguinte, em 23 de dezembro, deverá atender simultaneamente aos três critérios.
VOCÊ REPÓRTER
Chuva marca início desta quarta-feira em Aquidauana, mas calor continua
Aquidauana aparece entre municípios com maior acumulado de chuva em 24 horas
SANTA TEREZINHA
Vítima, de 56 anos, denunciou que sofre com ameaças constantes do companheiro; suspeito foi preso e encaminhado à delegacia
ANIMAL PEÇONHENTO
Vítima, de 54 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, moradora da Vila Trindade, ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS