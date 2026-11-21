Lua cheia de terça-feira será considerada uma superlua por um dos critérios utilizados pela astronomia / Divulgação/Kuzpunk

A lua cheia de terça-feira (24) será considerada uma superlua por um dos critérios utilizados pela astronomia. O fenômeno acontece exatamente às 10h53, no horário de Mato Grosso do Sul, quando o satélite natural estará a aproximadamente 360.768 quilômetros da Terra.

De acordo com o Observatório Nacional, o termo “superlua” não é uma definição astronômica oficial, o que permite diferentes interpretações sobre a classificação.

A astrônoma Josina Nascimento explica que existem três critérios utilizados para avaliar o fenômeno. Pelo primeiro, a distância entre a lua e a Terra deveria ser igual ou inferior a 360 mil quilômetros no momento da lua cheia. Pelo segundo, a fase cheia deveria ocorrer até 12 horas antes ou depois do perigeu, ponto de maior aproximação com a Terra. A lua de 24 de novembro não atende a esses dois parâmetros.

Já pelo terceiro critério, que considera uma aproximação de pelo menos 90% do perigeu, ela se enquadra como superlua.

Embora o instante exato da fase cheia aconteça durante o dia, a lua poderá ser observada na noite de terça-feira, desde que esteja acima do horizonte e as condições meteorológicas permitam. O perigeu ocorrerá na quarta-feira (25), às 17h02, no horário de Mato Grosso do Sul.

Ainda conforme o Observatório Nacional, a lua cheia seguinte, em 23 de dezembro, deverá atender simultaneamente aos três critérios.