Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul / Saul Schramm/Secom-MS

A influência do El Niño deve provocar mudanças importantes no clima de Mato Grosso do Sul nos próximos meses, com temperaturas acima da média histórica, chuvas irregulares e possibilidade de eventos extremos. No Pantanal, a preocupação está voltada para períodos prolongados de estiagem e o risco de incêndios florestais, que podem começar mais cedo em 2027.

As projeções do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indicam que os efeitos do fenômeno serão diferentes conforme a região. Enquanto o sul de Mato Grosso do Sul tende a registrar chuvas acima da média, o norte e o Pantanal ficam mais expostos à falta de precipitação.

O cenário também exige atenção dos produtores rurais. Na região sul, o excesso de chuva durante a colheita da soja pode dificultar o trabalho das máquinas, comprometer a qualidade dos grãos e atrasar o plantio do milho segunda safra.

“O produtor deve planejar o manejo de doenças foliares e revisar as máquinas antes da colheita, garantindo capacidade para colher e transportar a safra rapidamente, já que o excesso de chuva tende a reduzir os dias disponíveis. Essa mesma chuva pode atrasar a colheita da soja e o plantio do milho segunda safra”, afirmou o coordenador de Agricultura da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Ismael Meurer.

Colheita de soja pode ser afetada em MS Bruno Rezende/Secom-MS

Pantanal e risco de incêndios

A previsão de estiagem prolongada no Pantanal preocupa as equipes ambientais, principalmente diante da possibilidade de antecipação da temporada de incêndios florestais no segundo semestre de 2027. As temperaturas elevadas e o comportamento dos rios também estão entre os fatores acompanhados.

“Para o próximo ano, a gente já inicia com preocupação maior em relação ao nível dos rios. Este cenário dependendo de como aconteceram as chuvas, podem antecipar a temporada de incêndios em 2027. O efeito do El Niño que a gente percebe com maior clareza é justamente as temperaturas mais elevadas acima da média histórica”, explicou o subdiretor da DPA (Diretoria de Proteção Ambiental) do Corpo de Bombeiros, major Eduardo Teixeira.

O Governo do Estado informou que mantém o monitoramento climático com informações de instituições como o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e a NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos).

A preparação também envolve a saúde pública. Segundo o levantamento estadual, 675 profissionais foram capacitados nas nove regiões de saúde, abrangendo os 79 municípios sul-mato-grossenses, para atuar diante de situações como ondas de calor, estiagens, queimadas e chuvas intensas.

Para o trimestre de dezembro de 2026 a fevereiro de 2027, a previsão indica maior probabilidade de chuva acima da média em parte do estado, mas a distribuição não deve ser uniforme. O monitoramento continuará sendo importante para antecipar riscos e orientar medidas de prevenção.