Óleo de soja foi encontrado na água do monumento, localizado na Praça da Liberdade / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Fonte das Piraputangas, um dos espaços públicos mais conhecidos de Bonito, foi alvo de vandalismo na madrugada de quinta-feira (19). Óleo de soja foi encontrado na água do monumento, localizado na Praça da Liberdade.

A Guarda Municipal trabalha para identificar o responsável pela ação e apurar as circunstâncias do ocorrido. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Bonito, que repudiou o episódio.

O caso chamou a atenção também porque a fonte havia passado por serviços de manutenção nesta semana, entre segunda-feira (16) e quarta-feira (18), com o objetivo de conservar o espaço e manter seu funcionamento.

Em manifestação sobre o episódio, a administração municipal destacou que danos ao patrimônio público afetam toda a comunidade e informou que espera a identificação do responsável para que sejam adotadas as medidas cabíveis.