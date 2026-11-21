PREFEITURA REPUDIA EPISÓDIO
Caso chama atenção porque a estrutura havia passado por serviços de manutenção nesta semana; Prefeitura de Bonito repudiou o episódio
Óleo de soja foi encontrado na água do monumento, localizado na Praça da Liberdade / Divulgação/Prefeitura de Bonito
A Fonte das Piraputangas, um dos espaços públicos mais conhecidos de Bonito, foi alvo de vandalismo na madrugada de quinta-feira (19). Óleo de soja foi encontrado na água do monumento, localizado na Praça da Liberdade.
A Guarda Municipal trabalha para identificar o responsável pela ação e apurar as circunstâncias do ocorrido. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Bonito, que repudiou o episódio.
O caso chamou a atenção também porque a fonte havia passado por serviços de manutenção nesta semana, entre segunda-feira (16) e quarta-feira (18), com o objetivo de conservar o espaço e manter seu funcionamento.
Em manifestação sobre o episódio, a administração municipal destacou que danos ao patrimônio público afetam toda a comunidade e informou que espera a identificação do responsável para que sejam adotadas as medidas cabíveis.
"A depredação de um patrimônio público prejudica toda a população e representa um desrespeito a um espaço que pertence a todos. A Prefeitura reforça que atitudes como essa são inadmissíveis e que espera a identificação do responsável para que sejam tomadas as medidas cabíveis, conforme a legislação", destacou a administração municipal na nota.
ECONOMIA
Pagamento de 40% do benefício aos servidores municipais foi realizado na sexta-feira e pode contribuir para aquecer o comércio e o setor de serviços.
POLÍTICA
Internado desde esta sexta-feira, ex-presidente passou por procedimento com sonda; possibilidade de nova cirurgia ainda está em avaliação
SANTA CASA DE CAMPO GRANDE
Heber já esteve à frente da instituição em 2020; escolha ocorre durante intervenção judicial e após novo acordo de financiamento do hospital
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS