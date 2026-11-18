INFRAESTRUTURA
Jardim Andréia, BNH, Portal do Rio Formoso e duas ruas estão entre os locais contemplados; mobilização de máquinas e equipes começa nesta quarta-feira
Reunião foi realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras / Divulgação
A Prefeitura de Bonito e a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) definiram encaminhamentos para intensificar o andamento de obras de infraestrutura em diferentes regiões do município. A programação prevê reforço na mobilização de máquinas e equipes a partir desta quarta-feira (18), conforme as condições e as etapas de cada serviço.
A reunião foi realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras para apresentar demandas, cobrar providências e buscar apoio do órgão estadual. As intervenções discutidas abrangem o Jardim Andréia, o BNH, o Portal do Rio Formoso e as ruas Monte Castelo e 24 de Fevereiro.
O secretário municipal e engenheiro civil Madson Rodrigues Cunha apresentou relatórios, registros de fiscalização e informações levantadas em campo. Também participaram os engenheiros civis João Marcelo Martins Hidalgo Cesorzimo, fiscal da Agesul responsável pelo acompanhamento das obras em Bonito, e Alan Pinheiro Trindade.
Outro ponto definido foi o alinhamento com a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) para coordenar as intervenções nas redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário que interferem nos trechos em obras.
A integração busca permitir que os serviços de saneamento sejam executados antes da conclusão das etapas de drenagem e pavimentação, evitando novas intervenções sobre o asfalto já finalizado.
No Jardim Andréia, a execução dos drenos profundos identificou um fluxo de água subterrânea acima do inicialmente previsto no projeto. A situação exigiu adequações técnicas para captar e conduzir a água, de modo a garantir condições para a continuidade dos trabalhos e a estabilidade do pavimento.
A administração municipal informou que continuará acompanhando as obras em conjunto com a Agesul, reforçando a fiscalização e a cobrança às empresas responsáveis quanto à mobilização de equipes, ao andamento dos serviços e à qualidade da execução.
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Pagamento foi realizado nesta sexta-feira, sem descontos previdenciários e de Imposto de Renda; valor deve movimentar o comércio e o setor de serviços
TRÂNSITO
Acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (19), no cruzamento das ruas Frei Mariano e Minas Gerais. Motociclista de 20 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto-Socorro.
CORUMBÁ
Homem de 49 anos foi encontrado inconsciente, com ferimentos na face e suspeita de traumatismo cranioencefálico. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto-Socorro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS