Reunião foi realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras / Divulgação

A Prefeitura de Bonito e a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) definiram encaminhamentos para intensificar o andamento de obras de infraestrutura em diferentes regiões do município. A programação prevê reforço na mobilização de máquinas e equipes a partir desta quarta-feira (18), conforme as condições e as etapas de cada serviço.

A reunião foi realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras para apresentar demandas, cobrar providências e buscar apoio do órgão estadual. As intervenções discutidas abrangem o Jardim Andréia, o BNH, o Portal do Rio Formoso e as ruas Monte Castelo e 24 de Fevereiro.

O secretário municipal e engenheiro civil Madson Rodrigues Cunha apresentou relatórios, registros de fiscalização e informações levantadas em campo. Também participaram os engenheiros civis João Marcelo Martins Hidalgo Cesorzimo, fiscal da Agesul responsável pelo acompanhamento das obras em Bonito, e Alan Pinheiro Trindade.

Integração com a Sanesul

Outro ponto definido foi o alinhamento com a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) para coordenar as intervenções nas redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário que interferem nos trechos em obras.

A integração busca permitir que os serviços de saneamento sejam executados antes da conclusão das etapas de drenagem e pavimentação, evitando novas intervenções sobre o asfalto já finalizado.

Adequações no Jardim Andréia

No Jardim Andréia, a execução dos drenos profundos identificou um fluxo de água subterrânea acima do inicialmente previsto no projeto. A situação exigiu adequações técnicas para captar e conduzir a água, de modo a garantir condições para a continuidade dos trabalhos e a estabilidade do pavimento.

A administração municipal informou que continuará acompanhando as obras em conjunto com a Agesul, reforçando a fiscalização e a cobrança às empresas responsáveis quanto à mobilização de equipes, ao andamento dos serviços e à qualidade da execução.